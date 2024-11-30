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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Cumhuriyetçi Senatör Graham: Trump, göreve başlamadan önce Gazze'de ateşkes sağlansın istiyor

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, 20 Ocak 2025'te göreve başlamadan önce Gazze'de ateşkesin sağlanmasını ve bu yolla esirlerin serbest bırakılmasını istediği bildirildi.

Hakan Çopur  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Cumhuriyetçi Senatör Graham: Trump, göreve başlamadan önce Gazze'de ateşkes sağlansın istiyor

Washington

Amerikan Axios haber sitesine röportaj veren Trump'a yakın isimlerden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump'ın dış politika önceliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suudi Arabistan ve İsrail ziyaretinden yeni dönen Graham, 20 Ocak'ta resmen görevine başlayacak olan Trump'ın başkanlığı devralmadan önce Gazze'de bir ateşkesin sağlanmasını çok istediğini ifade etti.

Graham, "Trump, esirlerin serbest bırakılması konusunda her zamankinden daha kararlı ve esir anlaşmasını da içeren ateşkesi destekliyor. Bu anlaşmanın gerçekleştiğini şimdi görmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın özellikle esirlerin serbest bırakılması konusuna odaklandığını kaydeden Graham, "O, ölümlerin durmasını ve savaşın sona ermesini istiyor."​​​​​​​ dedi.

Trump'ın 20 Ocak öncesindeki geçiş sürecinde mevcut Joe Biden yönetimiyle birlikte bu konuda çalışacağını da vurgulayan ABD'li senatör, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının kendileri için önemli olduğunu anlattı.

Gazze'de ateşkese ulaşılmasının ardından Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki normalleşme süreci ve İran'la mücadele konularının kendileri için ana başlıklar olacağını da belirten Graham, "Hamas'a karşı en iyi sigorta poliçesi, İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesi değil, Filistin toplumunda reform yapılmasıdır. Bunu da sadece Arap ülkeleri yapabilir." şeklinde konuştu.

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