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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Abu Dabi'nin sembol binalarına Türk bayrağı yansıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti dolayısıyla Abu Dabi'nin sembol binalarına Türk bayrağı yansıtıldı.

Kemal Karadağ, Mümin Altaş   | 14.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Abu Dabi'nin sembol binalarına Türk bayrağı yansıtıldı Fotoğraf: Emin Sansar - Anadolu Ajansı

Abu Dabi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Abu Dabi'de, kentin sembol binaları Türk bayrağı görseliyle ışıklandırıldı.

Ayrıca Abu Dabi Emirlik Sarayı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Emirates Palace da Türk bayrağının kırmızı beyaz renklerine büründü.

Dün de dünyanın en yüksek gökdeleni olan Dubai'deki Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtılmış ve İstiklal Marşı dinletilmişti. Gökdelenin üzerine ayrıca Türkçe "Hoş geldiniz" yazısı, İngilizce ve Arapça olarak da "BAE ve Türkiye stratejik ilişkileri" ifadesi yansıtılmıştı.

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