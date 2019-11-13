Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizin Kürt diye zikrettiğiniz PKK'nın yan kuruluşlarıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a, "Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır." dedi.
Washington
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Oval Ofis'te bazı senatörlerle bir araya geldi.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, çok verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini belirterek, görüşmelerde Türkiye'nin stratejik ortağı ABD ile ikili ilişkileri de en güzel şekilde ele alma fırsatı bulduklarına değinerek, "100 milyar dolarlık bir hedefe kilitlenmiş durumdayız." dedi.
NATO'daki stratejik ortaklığa da değinen Erdoğan, bu yılın aralık ayında Londra'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nin önemine işaret etti.
Erdoğan, "NATO'da malum Türkiye de ilk 5'in içinde edimlerini yerine getiren bir ülke. Bu noktada ABD ile durumumuz tartışılmaz. İnanıyorum ki Londra Zirvesi çok çok hareketli olacak." ifadesini kullandı.
Bir Senatörün sorusu üzerine Erdoğan, "Kürtler benim aynı zamanda vatandaşım. Dünyada en çok Kürtün yaşadığı yer benim ülkemdir. Şu anda Parlamentoda partimin 50 kadar Kürt milletvekili var. Diğerlerinde böyle bir şey yok. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde ciddi manada siyasi parti yapılanmasını en geniş anlamda yapan benim partimdir." diye konuştu.
"Ferhat Abdi Şahin terör örgütü başının manevi evladıdır"
"O bölgelere yaptığım yatırımları ancak yerinde görebilirseniz anlayabilirsiniz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Sayın Obama döneminde Kobani'den ülkeme iltica eden Kürtlerin sayısı 350-360 bindir. Bunları kimse kabul etmezken biz kabul ettik. Onların giyimi, yedirmesi, içirmesi, sağlığı, eğitim durumları hepsi bize ait. Kimsenin bunlara ekonomik herhangi bir desteği söz konusu değildir. Fakat sizin 'Kürt' diye zikrettiğiniz herhalde PYD/YPG. Bunlar terör örgütüdür ve bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır. Ben sizlere bazı belgeleri özellikle vermek istiyorum. 'Apo' denilen bölücü terör örgütü başının bu mesela Ferhat Abdi Şahin aslında manevi evladıdır. Bunları özellikle tabii bilmekte fayda var. Benim Sayın Başkanın ifade ettiği ki Sayın Obama döneminde de bunu ifade etmiştim, güvenli bölgeyi bizim yapmamız lazım.
Uluslararası bir donörler toplantısıyla Suriye'nin kuzeyinde şu anda 444 kilometre uzunluk ve 32 kilometre, Sayın Başkanın '20 mil' diye ifade ettiği o bölgeyi 'Güvenli Bölge' olarak ifade edebiliriz. Biz planları yaptık, projeleri hazırladık ve burada adımı atarsak 6 ayla 2 yıl arasında burada konutlarıyla her şeyiyle bu güvenli bölgeye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. Bir milyon da Rakka, Deyrizor bu bölgeye yerleştirebiliriz. Şu anda bizde olan 4 milyon mültecinin 3 milyon 650 bini Arap, Keldani, Hristiyan'dır, 350 bini de Kürttür. Toplamda 4 milyon. Bizim şu ana kadar yaptığımız yatırım 40 milyar dolardır. Avrupa'dan bize gelen ise bütün bu süreç içinde maalesef sadece 3 milyar avrodur. O da bizim milli bütçemize değil, STK'ler vasıtasıyla Kızılay ve AFAD'adır."
Görüşmede, Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham, Jim Risch, Ted Cruz, Joni Ernst ve Rick Scott yer aldı.
Trump: Avrupa mülteciler konusunda sorumluluk almalı
Toplantının basına açık bölümünde iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinen Trump, birçok konunun kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz" şeklindeki sözlerine atıf yapan Trump, "Türkiye 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor ve ciddi harcama yapıyor. Artık Avrupa'nın bu konuda adım atarak daha fazla sorumluluk alması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.
Türkiye'nin, bu mültecilerin Avrupa'ya geçişine izin vermesi durumunda milyonlarca mültecinin Avrupa'ya geçeceğini dile getiren Trump, Türkiye'ye mültecilere ev sahipliği yaptığı için bir kez daha teşekkür etti.
S-400'lerle ilgili bir soru üzerine Trump, "Bu konu üzerinde çalışıyoruz." yanıtını verdi.
Öte yandan, toplantıya katılan Cumhuriyetçi senatörler, Türkiye'nin NATO açısından çok değerli bir müttefik olduğunu ancak S-400 ve Suriye'deki "Kürtler" (YPG/PKK) konusunda bazı endişeleri olduğunu dile getirdi.