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İran’da halk, İsrail ile varıldığı belirtilen ateşkes sonrası kutlama amacıyla meydanlarda toplanıyor İran’da halk, İsrail ile varıldığı belirtilen ateşkes sonrası kutlama amacıyla meydanlarda toplanıyor
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Dünya

Trump, NATO Zirvesi'nin İsrail ve İran ile yaşadığı dönemden daha sakin olacağını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi için Avrupa’ya giderken "İsrail ve İran ile yaşadığı dönemden çok daha sakin bir dönem" olacağını belirtti.

Islam Doğru  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Trump, NATO Zirvesi'nin İsrail ve İran ile yaşadığı dönemden daha sakin olacağını belirtti Fotoğraf: Celal Güneş - AA

New York

NATO Zirvesi'ne katılmak için Avrupa’ya giden Trump, Truth Social sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaptı.

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ABD Başkanı, “NATO'ya gidiyorum, en kötü ihtimalle İsrail ve İran ile yaşadığım dönemden çok daha sakin bir dönem olacak.” diyerek Avrupalı arkadaşlarını ve diğerlerini görmeyi dört gözle beklediğini ve çok şey başarmayı umduğunu yazdı.

Trump, ikinci paylaşımında da “Çin, artık İran'dan petrol almaya devam edebilir. Umarım ABD'den de bol miktarda petrol satın alırlar. Bunu başarmak, benim için büyük bir onurdu.” ifadelerini paylaştı.

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