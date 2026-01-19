Dolar
43.26
Euro
50.41
Altın
4,670.79
ETH/USDT
3,217.50
BTC/USDT
93,134.00
BIST 100
12,747.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kiel Enstitüsü: Trump'ın tarifelerinin bedelini Amerikalılar ödüyor

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı tarifelerin maliyetinin büyük ölçüde Amerikalılar tarafından karşılandığını, tarife yükünün yüzde 96'sının ABD'deki ithalatçılar ve tüketicilere yansıdığını bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Kiel Enstitüsü: Trump'ın tarifelerinin bedelini Amerikalılar ödüyor

Washington

Almanya merkezli Kiel Enstitüsü, "Amerika'nın Kendi Kalesine Attığı Gol: Tarifeleri Kim Ödüyor?" başlıklı bir rapor yayımladı.

Toplam değeri yaklaşık 4 trilyon dolar olan 25 milyondan fazla sevkiyat kaydının analiz edildiği raporda, Trump'ın tarifelerinin bedelinin neredeyse tamamını Amerikalıların ödediği ortaya konuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Raporda, ABD hükümetinin söylemlerinin aksine tarifelerin maliyetinin yabancı ihracatçılar tarafından karşılanmadığı, tarife yükünün doğrudan Amerikan ekonomisini etkilediği kaydedildi.

ABD'nin gümrük vergilerinden elde ettiği gelirin 2025'te yaklaşık 200 milyar dolar arttığına işaret edilen raporda, yabancı ihracatçıların tarife yükünün yalnızca yaklaşık yüzde 4'ünü üstlendiği, yükün yüzde 96'sının ABD'deki ithalatçılar ve tüketicilere yansıdığı belirtildi.

Raporda, ABD yönetiminin tarifelerle yabancı şirketleri hedeflemeyi amaçlasa da bu politikanın aslında iç ekonomiye zarar verdiği vurgulandı.

Tarifelerin ithal ürünler üzerinde bir tür tüketim vergisi gibi işlediği ifade edilen raporda, bunun piyasadaki ürün çeşitliliği ve miktarında azalmaya yol açtığına dikkat çekildi.

Raporda, bu bulguların uzun vadede ABD'li şirketlerin kar marjlarının daralacağı, tüketicilerin ise daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalacağı anlamına geldiği, ABD'ye ihracat yapan ülkelerin de daha az satış yapacağı ve yeni pazarlar bulma baskısı altında kalacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Tokat ile Musul "kardeş şehir" oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Şanlıurfa'da yatak deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kiel Enstitüsü: Trump'ın tarifelerinin bedelini Amerikalılar ödüyor

Kiel Enstitüsü: Trump'ın tarifelerinin bedelini Amerikalılar ödüyor

AB'den "ABD'nin tarifelerine karşılık vermeye hazırız" mesajı

Norveç Başbakanı Store, ABD Başkanı Trump'ın Nobel sitemine yanıt verdi

ABD'li müzisyen Springsteen, ünlü şarkısını ICE polisince vurularak öldürülen kadına ithaf etti

ABD'li müzisyen Springsteen, ünlü şarkısını ICE polisince vurularak öldürülen kadına ithaf etti
İngiltere Başbakanı Starmer, "ABD'ye karşılık verecek noktaya gelmemeyi" amaçladığını söyledi

İngiltere Başbakanı Starmer, "ABD'ye karşılık verecek noktaya gelmemeyi" amaçladığını söyledi
Trump'ın ilk yılında ekonomik göstergeler karışık bir tablo ortaya koyuyor

Trump'ın ilk yılında ekonomik göstergeler karışık bir tablo ortaya koyuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet