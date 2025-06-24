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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

AP: Trump, Netanyahu'ya çatışmalara daha fazla müdahil olmayacaklarını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'daki 3 nükleer tesise yönelik saldırının ardından görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Washington yönetiminin çatışmalara daha fazla müdahil olmasını beklememesini söylediği ileri sürüldü.

Sercan İrkin  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
AP: Trump, Netanyahu'ya çatışmalara daha fazla müdahil olmayacaklarını söyledi

İstanbul

Associated Press'in (AP) ismini açıklamadığı bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı habere göre, İran'daki üç nükleer tesisi hedef alan saldırıların ardından Netanyahu ile görüşen Trump, "artık savaşın durması ve diplomatik müzakerelere dönülmesi gerektiğini" vurguladı.

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Yetkili, Trump'ın İran'ın oluşturduğu acil tehdidin ortadan kaldırıldığını düşündüğünü belirterek, ABD'nin daha fazla askeri müdahalede bulunmaya niyeti olmadığını açıkça dile getirdiğini iddia etti.

Beyaz Saray yetkilisi, Netanyahu'nun da Trump'ın çatışmaya daha fazla müdahil olmak istemediğine yönelik mesajını anladığını söyledi.

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