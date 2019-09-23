Euro
6.32
Dolar
5.74
BIST 100
100,236.70
Altın
1,516.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etti.

Ferdi Türkten   | 23.09.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etti.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hilton Midtown Otel'indeki Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

Yarım saat süren kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Senatörü Graham'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazileri kabul etti