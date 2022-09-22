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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

Mümin Altaş   | 22.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

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