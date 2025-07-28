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İzmir’in Bornova ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. -VTR
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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 14.10'da başladı.

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