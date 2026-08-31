Bakan Fidan: Mekke Anlaşması ile bölgemizde yeni bir güvenlik ve işbirliği mimarisinin tesis edilme süreci başladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da “Mekke Ortak Savunma Anlaşması” kapsamında Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "(Mekke Anlaşması) Bu anlaşmayla bölgemizde yeni bir güvenlik ve işbirliği mimarisinin tesis edilmesi süreci başlamıştır." dedi.

Bakan Fidan, "(Mekke Savunma İttifakı) İttifak, genişlemek üzere kurulmuştur. Bu ittifakla bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını, belirsizliğin azalacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, "İnsanlığın, uluslararası toplumun ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu soykırımcısı, ciddiye alınacak bir insan değildir. Uluslararası sistem, Netanyahu tehdidiyle savaşmalıdır." diye konuştu.