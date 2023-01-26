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Dünya

Cumhurbaşkanı Alvi, İmran Han’ın gözaltına alınmasının ateşle oynamak anlamına geleceğini söyledi

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, hükümetin eski Başbakan İmran Han’ı gözaltına almaya yönelik bir adım atmasının ateşle oynamak olacağını bildirdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 26.01.2023
Cumhurbaşkanı Alvi, İmran Han’ın gözaltına alınmasının ateşle oynamak anlamına geleceğini söyledi Fotoğraf: Mustafa Awan/AA

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Alvi, Lahor’da gazetecilere ülkedeki siyasi gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

Alvi, hükümetin eski Başbakan Han’ı gözaltına almaya yönelik bir adım atmasının ateşle oynamak olacağını ifade ederek, bunun ülkeyi anarşiye sürükleyeceğini öne sürdü.

Eski başbakanların veya siyasetçilerin gözaltına alınmasının “şiddetli direnişe” yol açacağını savunan Alvi, bu durumun istikrarsızlığa neden olacağını söyledi.

Alvi, Han’ın hükümetle erken seçimler konusunda müzakereye açık olduğunu da kaydetti.

Eski Başbakan Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Genel Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin, Seçim Komisyonu yetkililerini ve ailelerini tehdit ettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınmıştı.

PTI'dan dün yapılan açıklamada, Han'ın da gözaltına alınacağı iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanı Alvi, İmran Han'ın liderliğini yaptığı PTI'nın kurucu üyelerinden.

İmran Han hükümeti Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşürülmüştü.

Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

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