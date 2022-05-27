Dolar
16.40
Euro
17.57
Altın
1,852.59
ETH/USDT
1,811.50
BTC/USDT
29,241.00
BIST 100
2,446.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuşuyor
logo
Dünya

Çocuğu terör örgütünün Duhok'taki saldırısında yaralanan baba: PKK sadece sivilleri hedef alıyor

Terör örgütü PKK'nın, Duhok'un Amedi ilçesinde dün düzenlediği saldırıda çocuğu yaralanan Ferhad Nerveyi, PKK'nın sürekli Amedi halkını hedef aldığını söyledi.

Ekip   | 27.05.2022
Çocuğu terör örgütünün Duhok'taki saldırısında yaralanan baba: PKK sadece sivilleri hedef alıyor

Duhok

PKK'nın, Amedi'ye bağlı Bamerni nahiyesindeki dünkü saldırısında çocuğu yaralanan Nerveyi, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nerveyi, "Çocuğum PKK'nın düzenlediği saldırıda yaralandı. Kürdistan Bölgesi Başkanlığından PKK'nın Amedi'deki eylemlerine bir sınır koymasını bekliyoruz. PKK sadece sivilleri hedef alıyor." ifadelerini kullandı.

PKK'nın dünkü saldırısına ilişkin konuşan Nerveyi, "Bamerni nahiyesinin Zivesera köyündeydik. Saat 16.30 civarıydı. PKK 3 havan topu attı ve bu yakınlarımıza düştü. 2 çocuk saldırıda öldü ve çocuğum da yaralandı." dedi.

Nerveyi, şunları kaydetti:

"Herkes çok iyi biliyor ki PKK bu işin arkasında. Güvenlik güçleri olay yerine geldi ve PKK'nın bunu yaptığı biliniyordu. Kürdistan Bölgesi, PKK'nın saldırılarını durdurmak için ciddiyetle hareket etmelidir. Bu ilk değil son da olmayacaktır. PKK sürekli Amedi halkını hedef alıyor. PKK bu saldırılarla Kürdistan Bölgesi'nin istikrarını hedef alıyor."

IKBY Anti-Terör Birimi, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, PKK'nın Amedi'ye bağlı Eredna köyüne roketle düzenlediği saldırıda 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
PKK
Bu haberi paylaşın
Kuzey Kore'de milyonlarca yüksek ateş vakasına karşın 69 kişinin öldüğü duyuruldu
Dünya Bankasından Türkiye'ye 500 milyon dolarlık Kovid-19 finansman desteği
Japonya'da Kovid-19 aşısının 4'üncü dozu uygulanmaya başladı
Türkiye'de 1310 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 1260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Çocuğu terör örgütünün Duhok'taki saldırısında yaralanan baba: PKK sadece sivilleri hedef alıyor

Çocuğu terör örgütünün Duhok'taki saldırısında yaralanan baba: PKK sadece sivilleri hedef alıyor

Eren Abluka-7 Operasyonu'nda PKK'nın sığınağı ele geçirildi

ABD Dışişleri, Suriye konusunda Türkiye ile temasa geçtiklerini açıkladı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK ve FETÖ şüphelisi 17 zanlıdan 14'ü tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK ve FETÖ şüphelisi 17 zanlıdan 14'ü tutuklandı
İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu
Stockholm'de terör yandaşları yürüyüş yaptı

Stockholm'de terör yandaşları yürüyüş yaptı