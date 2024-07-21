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Dünya

Clinton ailesinin, Biden'a bağış yapmaya devam etme çağrısında bulunduğu iddia edildi

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un ABD Başkanı Joe Biden'ın kampanyasını mali olarak destekleme çağrısı yaptığı öne sürüldü.

Ecem Şahinli Ögüç  | 21.07.2024 - Güncelleme : 21.07.2024
Clinton ailesinin, Biden'a bağış yapmaya devam etme çağrısında bulunduğu iddia edildi

Ankara

CNN'in ismini vermek istemeyen Clinton ailesine yakın iki kişiye dayandırdığı haberinde, 27 Haziran gecesi rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı canlı yayın tartışmasının ardından Biden'ın adaylığına ilişkin endişelerin artmasıyla bağışçıların Biden için mali katkıda bulunmaktan kaçındığı belirtildi.

Haberde, bu durumun kampanyanın devamı için endişe yarattığını kaydeden kaynaklar, bu nedenle Clinton ailesinin Biden'a mali destek çağrısı yaptığını ifade etti.

Kaynaklar, Clinton ailesinin, "2024 yarışından çekilmediğini veya delegeler başka birine oy vermediği sürece partinin muhtemel adayının Biden olduğunu" düşündüğünü aktardı.

İlk canlı yayın ve Biden'ın sağlık durumu tartışmaları

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından, Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek, Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

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