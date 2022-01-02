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Dünya

Çin'in Yünnan eyaletinde 5,5 büyüklüğündeki depremde 15 kişi yaralandı

Emre Aytekin   | 02.01.2022
Çin'in Yünnan eyaletinde 5,5 büyüklüğündeki depremde 15 kişi yaralandı

Pekin

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Yünnan Deprem Ajansına göre, merkez üssü Liciang şehri olan deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Yerel saatle 03.02'te meydana gelen depremde 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

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