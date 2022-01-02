Çin'in Yünnan eyaletinde 5,5 büyüklüğündeki depremde 15 kişi yaralandı
Pekin
Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Yünnan Deprem Ajansına göre, merkez üssü Liciang şehri olan deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Yerel saatle 03.02'te meydana gelen depremde 15 kişinin yaralandığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.