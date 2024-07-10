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İzmir’in Gaziemir ilçesi Irmak mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Dünya

Çin'in Tibet bölgesindeki şiddetli yağışlar nedeniyle 130'dan fazla kişi mahsur kaldı

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu kara yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle aralarında turistlerin de bulunduğu 130'dan fazla kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

Lejla Biogradlija  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Çin'in Tibet bölgesindeki şiddetli yağışlar nedeniyle 130'dan fazla kişi mahsur kaldı

Pekin

Devlet televizyonu CCTV, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki dağlık alanlarda etkili olan şiddetli yağış sonucu kara yolunun ulaşıma kapandığı bilgisini paylaştı.

Bu nedenle aralarında turistlerin de olduğu 130'dan fazla kişinin bölgede mahsur kaldığı ifade edilirken, kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yağışların etkili olduğu bölgenin yüksekliğine de bağlı olarak ulaşım sıkıntısı yaşandığı ifade edildi.

Tibet Özerk Bölgesi'nde, 6 Temmuz'dan bu yana şiddetli yağışlar devam ediyor.

Şiddetli yağışların, bazı yerlerde su baskınları ve heyelana neden olduğu bölgede, şimdiye kadar 342 kişi kurtarıldı.

Yağışlara bağlı olarak elektrik kesintileri de yaşandı.

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