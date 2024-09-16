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Dünya

Çin'in Şanghay şehri, son 75 yılda gördüğü en şiddetli tayfunun etkisinde

Çin'in en büyük şehri Şanghay, 1949'daki Gloria Tayfunu'ndan bu yana kıyılarına ulaşan en şiddetli tayfun olan Bebinca Tayfunu'nun etkisini gün boyu hissetti.

Emre Aytekin  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Çin'in Şanghay şehri, son 75 yılda gördüğü en şiddetli tayfunun etkisinde

Pekin

Yerel yönetimden yapılan açıklamalara göre, sabah saatlerinde Çin kıyılarına ulaşan tayfun nedeniyle Şanghay'da caddeler sular altında kalırken uçak, tren ve feribot seferleri iptal edildi, hanelerde elektrik kesintileri meydana geldi.

Son 75 yılda şehri etkileyen en şiddetli tayfun dolayısıyla şu ana dek can kaybı kaydedilmezken bir kişi yaralandı.

Şehir merkezinin kuzeyindeki Çongming Adası'nda yaşlı adamın, yakınındaki ağacın devrilmesi sonucu yaralandığı bildirildi.

Saatteki hızı 151 kilometreyi bulan rüzgarlar taşıyan tayfun nedeniyle 380'den fazla hanenin elektriği kesildi, 324 hektarlık tarım alanı zarar gördü.

414 bin kişi tahliye edildi

Yaklaşan tayfun öncesinde, dün gece saatlerine dek, fırtınanın vurması beklenen kıyılarda yaşayan 414 bin kişi, güvenli bölgelere tahliye edildi.

Tayfun nedeniyle şehrin iki havalimanında seferler durdurulurken 1400'den fazla uçak seferi iptal edildi. Ayrıca 600'den fazla tren ve 34 feribot seferi de yapılamadı.

Bebinca Tayfunu, öğle saatlerinden itibaren şiddeti azalarak Şanghay'ın çevresindeki Ciangsu, Cıciang ve Anhui eyaletlerinin iç kesimlerine doğru ilerledi.

Tayfunun, Çin'de çarşamba gününe kadar sürecek Güz Ortası Festivali tatili boyunca büyük miktarda yağış getirmesi bekleniyor.

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