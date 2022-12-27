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Dünya

Çin'de yurt dışı seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla bilet aramaları tavan yaptı

Çin'de Kovid-19 politikasındaki yön değişikliğinin yeni bir işareti olarak yurt dışı seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığının duyurulmasıyla internetteki seyahat platformlarında uçak bileti aramalarında artış gözlendi.

Emre Aytekin   | 27.12.2022
Çin'de yurt dışı seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla bilet aramaları tavan yaptı

Pekin

Caixin'in haberine göre, açıklamanın ardından Çin'de en yaygın kullanılan çevrim içi seyahat platformlarından Qunar.com'da uluslararası uçuşlar için bilet aramaları 15 dakika içinde 7 kat arttı. Sitede aramalarda en popüler destinasyonlar Tayland, Japonya ve Güney Kore oldu.

Seyahat platformu Trip.com'da da yurt dışı seyahatler için bilet ve otel arayanların sayısı, ilk yarım saatte 10 kat arttı. Sitede arama rakamları son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Alibaba'nın seyahat hizmetleri platformu Fliggy'de de uluslararası uçuş aramaları 8 kat arttı, yurt dışından Çin'e uçuşlar için yapılan aramalar ise son 3 yıldaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Ulusal Sağlık Komisyonu, dün yaptığı açıklamada Kovid-19'un 8 Ocak 2023'ten itibaren "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele alınmayacağı, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca bu yönde uygulanan karantina tedbirlerinin kaldırılacağını duyurmuştu.

Yeni uygulamayla, yurt dışından gelen yolcuların, seyahat öncesi Çin'in büyükelçilik ve konsolosluklarından sağlık kodu almak zorunda olmayacağı, varışlarında pozitif olsalar dahi merkezi karantinada tutulmayacağı bildirilmişti.

Düzenlemeyle ayrıca havayolu şirketlerine Çin'den yurt dışı güzergahlara ve yurt dışından Çin'e haftada yalnızca bir uçuş hakkı tanıyan kısıtlamanın da kaldırılacağı duyurulmuştu.

Kısıtlama nedeniyle halen Çin'de uluslararası uçuşların sayısı pandemi öncesinin yüzde 8'i düzeyine gerilemişti.

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