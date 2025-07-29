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Dünya

Çin'de maden ocağında flotasyon tankına düşen 6 üniversite öğrencisi öldü

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir maden ocağında saha ziyareti yapan 6 üniversite öğrencisi, bakırın ayrıştırıldığı sıvı dolu flotasyon tankına düşmeleri sonucu yaşamını yitirdi.

Nuri Aydın  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Çin'de maden ocağında flotasyon tankına düşen 6 üniversite öğrencisi öldü

İstanbul

Xinhua ajansının haberine göre, Hulunbuir kentinde Çin Ulusal Altın Grubu Limited Şirketine bağlı bir madencilik şirketi tarafından işletilen bakır-molibden madeninde, öğrencilerin incelemeleri sırasında ızgara platformu çöktü.

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Platformun çökmesiyle flotasyon tankına düşen Çin'in Kuzeydoğu Üniversitesinden 6 öğrenci hayatını kaybetti, bir öğretmen de yaralandı.
Maden ocağında üretim durdurulurken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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