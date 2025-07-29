Çin'de maden ocağında flotasyon tankına düşen 6 üniversite öğrencisi öldü
Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir maden ocağında saha ziyareti yapan 6 üniversite öğrencisi, bakırın ayrıştırıldığı sıvı dolu flotasyon tankına düşmeleri sonucu yaşamını yitirdi.
İstanbul
Xinhua ajansının haberine göre, Hulunbuir kentinde Çin Ulusal Altın Grubu Limited Şirketine bağlı bir madencilik şirketi tarafından işletilen bakır-molibden madeninde, öğrencilerin incelemeleri sırasında ızgara platformu çöktü.
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Maden ocağında üretim durdurulurken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.