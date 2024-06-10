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Dünya

Çin'de Ejderha Kayığı Festivali tatilinde 110 milyon yurt içi seyahat yapıldı

Çin'de Ejderha Kayığı Festivali'nin kutlandığı 8-10 Haziran'da yurt içinde 110 milyon seyahat yapıldığı bildirildi.

Emre Aytekin  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
Çin'de Ejderha Kayığı Festivali tatilinde 110 milyon yurt içi seyahat yapıldı

Pekin

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yıl 10 Haziran'da kutlanan ve öncesindeki hafta sonu tatili ile birleşen 3 günlük festival döneminde iç turizm harcamalarının 40,35 milyar yuana (yaklaşık 5,57 milyar dolar) ulaştığı kaydedildi.

Tatil döneminde yurt içi seyahatlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 6,3, iç turizm gelirleri ise yüzde 8,1 arttı.

"Duanvu" adıyla bilinen Ejderha Kayığı Festivali, Çin'in geleneksel ay takvimine göre yıl ortasına denk gelen, 5. ayın 5. gününde kutlanıyor.

Festival, nehirlerde yapılan geleneksel takım kayığı yarışları ile bugüne özel hazırlanan bambu veya kamış yapraklarına sarılan, içinde yapışkan pirinç, kırmızı fasulye ve hurma olan huni biçimli tatlılarıyla tanınıyor.

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