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Teknoloji

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, yeni elektrikli SUV aracını tanıttı

Çinli akıllı telefon ve elektronik cihaz üreticisi Xiaomi, geçen yıl ilk kez girdiği elektrikli otomobil pazarında yeni bir modeli piyasaya sürdü.

Emre Aytekin  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, yeni elektrikli SUV aracını tanıttı

Pekin

Şirket, "YU7" adını verdiği elektrikli SUV modelini dün Pekin'de düzenlenen etkinlikte tanıttı.

İçerdiği özelliklere göre 3 versiyon olarak toplam 9 renk seçeneğiyle piyasaya sürülen aracın başlangıç fiyatı, 253 bin 500 yuan (yaklaşık 35 bin 400 dolar) olarak belirlendi.

Yeni modelin 835 kilometre batarya menziline sahip olduğu belirtildi.

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"YU7" şirketin ikinci elektrikli araç modeli

"YU7" adı verilen elektrikli SUV, şirketin geçen yıl piyasaya sürdüğü elektrikli spor otomobil modelinin ardından geliştirdiği ikinci elektrikli araç oldu.

Xiaomi, "SU7" adını verdiği ilk elektrikli spor otomobil modelini Mart 2024'te piyasaya sürmüştü.

Çin'de "Yeni Enerji Aracı (NEV)" olarak adlandırılan şarj edilebilen pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli otomobillerin satışlarındaki artış ivmesi sürüyor.

Çin Otomobil İmalatçıları Birliğinin (CAAM) verilerine göre, NEV satışları, yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 artarak 5,61 milyona ulaştı.

NEV satışları 2023'te yıllık yüzde 37,9 artışla 9,4 milyona, 2024'te ise yüzde 35,5 artışla 12,8 milyona çıkmıştı.

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