Çin'de Bahar Bayramı tatilinde yerli turist sayısı 308 milyona çıktı
Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı 7 günlük Bahar Bayramı tatilinde yerli turist sayısının 308 milyona ulaştığı bildirildi.
Pekin
Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, 21-27 Ocak tarihlerini kapsayan tatil döneminde iç turizmden elde edilen gelir geçen yıla göre yüzde 30 artarak 375 milyar 843 milyon yuana (55,4 milyar dolar) çıktı.
Tatilde 308 milyon kişi turistik yerleri ziyaret ederken, turist sayısı geçen yıla göre yüzde 23,1 arttı.
Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından ilk Bahar Bayramı tatilinde iç turizmin toparlanma eğilimine girdiği gözlendi. Turist sayısı, salgın öncesindeki 2019 yılı seviyesinin yüzde 73,1'ine, gelirler ise yüzde 88,6'sına ulaştı.
Çin, Kovid-19 salgınının başından beri uyguladığı katı salgın kontrol tedbirlerini aralık başında kaldırmış, ülke içindeki seyahat kısıtlamalarına son verilmişti.
Ulaştırma Bakanlığı, bu yıl 7 Ocak-15 Şubat'ı kapsayan 40 günlük Bahar Bayramı döneminde ülke içinde 2,1 milyar seyahat yapılmasının beklendiğini bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.