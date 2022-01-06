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Dünya

Çin, QUAD ittifakının bölge için güvenlik riski oluşturduğu uyarısında bulundu

Nuri Aydın   | 06.01.2022
Çin, QUAD ittifakının bölge için güvenlik riski oluşturduğu uyarısında bulundu

Ankara

Çin, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) ittifakının bölge için büyük bir güvenlik riski oluşturduğu uyarısında bulundu.

Çin basınına göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, QUAD ittifakı ve bu kapsamda atılan adımları değerlendirdi.

Vang, QUAD'ın bölge ülkeleri için büyük bir güvenlik riski oluşturduğuna işret ederek, bu girişimin düşmanlıkların artmasına yol açmamasını umduğunu kaydetti.

Pasifik'in barış okyanusu olmasını temenni ettiklerini vurgulayan Vang, "Devletler arası iş birliği, herhangi bir üçüncü tarafın çıkarlarını hedef almak veya baltalamak yerine bölge ülkeleri arasında karşılıklı anlayış ve güveni geliştirmeye ve bölgesel barış ve istikrarı korumaya elverişli olmalıdır." ifadesini kullandı.

Japonya ile Avustralya, bugün, ortak askeri tatbikatların yapılmasını sağlayacak Karşılıklı Erişim Anlaşması (RAA) imzalamıştı.

Pasifik bölgesinin iki ada ülkesinin Çin'in artan bölgesel askeri faaliyetleri karşısında savunma iş birliğini güçlendirmenin yollarını aradığı biliniyor.

Diyalog forumundan ittifaka

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "QUAD" olarak bilinen, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum olarak değerlendirilen ve "Asya'daki Demokrasi Yayı" olarak nitelendirilen ittifak, kısmen düzenli toplantılar ve bilgi alışverişini kapsıyor.



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