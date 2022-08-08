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Dünya, Koronavirüs

Çin, Kovid-19 salgını nedeniyle Haynan Adası'na çok sayıda sağlık görevlisi gönderdi

Çin'in, ağustos başından bu yana Kovid-19 vakalarının arttığı tatil beldesi Haynan Adası'na salgını kontrol etmek için binlerce sağlık görevlisi gönderdiği bildirildi.

Emre Aytekin   | 08.08.2022
Çin, Kovid-19 salgını nedeniyle Haynan Adası'na çok sayıda sağlık görevlisi gönderdi

Pekin

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, 18 eyaletten 8 bin 500'den fazla sağlık görevlisi, ülkenin gözde tatil beldelerinden olan tropik adaya sevk edildi.

Personelin, salgın araştırma, kontrol, test ve tedavi çalışmalarına destek vereceği belirtildi.

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi, müşterek salgın önleme ve kontrol çalışmalarını koordine etmek üzere ekip görevlendirirken, günde 1 milyon 150 bin PCR testi yapmaya olanak sağlayacak malzeme ve donanım da Ada'ya gönderildi.

Eyalet merkezi Sanya'da ilk vakaların 1 Ağustos'ta ortaya çıkmasından bu yana Ada'da hastalık belirtisi gösteren 1402, göstermeyen 465 vaka tespit edildi.

Artan vakalar nedeniyle 6 Ağustos'ta Ada'da sokağa çıkma yasağı, karantina ve seyahat kısıtlamaları uygulanmaya başlandı. Tatilini tamamlayan yaklaşık 80 bin turist kısıtlamalar nedeniyle Ada'dan ayrılamadı.

Ana karaya uçak seferleri iptal edilirken Sanya'dan ayrılmak isteyen turistlere, 7 gün boyunca 5 PCR testinin negatif olması şartı getirilmişti.

Karantina ve seyahat kısıtlamasının turizm sezonunun en yoğun olduğu dönemde uygulanmaya başlamasının eyalet ekonomisini olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.

Çin, "sıfır vaka" stratejisinden ödün vermiyor

Çin, Kovid-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.

Salgın önleme ve kontrol tedbirleri, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

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