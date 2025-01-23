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Dünya

Çin, Çienfan takım uydu ağının parçasını oluşturacak yeni uyduları fırlattı

Çin, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurduğu, ABD'li SpaceX şirketinin Starlink ağına rakip olmayı hedefleyen Çienfan (SpaceSail) takım uydu ağının parçasını oluşturacak 4. uydu grubunu uzaya gönderdi.

Emre Aytekin  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Çin, Çienfan takım uydu ağının parçasını oluşturacak yeni uyduları fırlattı

Beijing

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinden (CASC) yapılan açıklamaya göre, 18 uydudan oluşan grup, Long March 6A roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydular fırlatışın ardından yörüngedeki planlanan konumuna yerleşti. Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 557. başarılı taşıma görevi oldu.

Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından geliştirilen uydular, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurulan takım uydu ağının parçasını oluşturacak.

"G60 Starlink" olarak da bilinen projenin ilk aşamasında 1296 uydunun yörüngeye konumlandırılması planlanırken, tüm aşamalar tamamlandığında 14 bin geniş bant internet uydusundan oluşan mega takım uydu ağı oluşturulması hedefleniyor.

Çienfan uydu ağının parçasını oluşturacak 18'er uydudan oluşan grupların ilki 6 Ağustos 2024'te, ikincisi 15 Ekim 2024'te, üçüncüsü ise 5 Aralık 2024'te fırlatılmıştı.

Starlink ve Çienfan gibi takım uydu ağları, Alçak Yer Yörüngesi'nde yaratmaları muhtemel sıkışıklık ve uyduların ömrünü tamamladıktan sonra sebep olacağı uzay enkazı dolayısıyla tartışmalara yol açıyor.

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