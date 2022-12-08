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Dünya

Cezayir tarihinin en büyük bütçesi Meclis'ten geçti

Cezayir Meclisi, 99 milyar dolarlık ülke tarihinin en büyük bütçesini onayladı.

Esat Fırat   | 08.12.2022
Cezayir tarihinin en büyük bütçesi Meclis'ten geçti

Cezayir

Ülke tarihinin en büyük bütçesi olarak değerlendirilen 2023 yılı bütçesi, Maliye Bakanı İbrahim Kisali ve Meclis Başkanı Salih Kocil’in de hazır bulunduğu Meclis Genel Kurulu'nda oylamaya sunuldu.

Bütçe, Cezayir Meclisi'ndeki en büyük parti olan 62 sandalye sahibi Ulusal Kurtuluş Partisi (FLN) ile 27 sandalyelik Ulusal Demokratik Birlik Partisi ve Cumhurbaşkanlığı'nca atanan 58 milletvekilinin desteğini alarak Meclis'ten geçti.

Cezayir’in Fransa’dan bağımsızlığını kazandığı 1962’den bu yana ilk defa yaklaşık 99 milyar dolar olarak onaylanan 2023 bütçesi, 43 milyar dolardan fazla da açık veriyor.

Söz konusu bütçede 23 milyar dolar da savunmaya ayrılarak ülke tarihinde bir ilk gerçekleşti.

Maliye Bakanı İbrahim Kisali, geçtiğimiz pazartesi günü Meclis'te yapılan bütçe görüşmelerinde, enflasyonun önümüzdeki yıl yüzde 9,4'ten yüzde 5,4'e gerilemesini ve ülkenin ekonomik büyüme hızının yüzde 4,1'e ulaşmasını beklediklerini açıklamıştı.

Bütçe yasası, Cumhurbaşkanı'nca da imzalandıktan sonra Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.

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