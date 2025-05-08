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Dünya

Cezayirli kurumlar, Fransızca yerine Arapça ve İngilizce kullanma kararı aldı

Cezayirli kurumlar, resmi belgeler ve idari yazışmalarda Fransızca kullanımını resmen bırakarak yalnızca Arapça ve İngilizce kullanacaklarını duyurdu.

Abbas Mimouni, Safiye Karabacak  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Cezayirli kurumlar, Fransızca yerine Arapça ve İngilizce kullanma kararı aldı

Cezayir

Bu adım, ülkede Fransızcanın idari geleneklerden çıkarılmasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Cezayir Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, federasyona bağlı tüm kurumların faaliyetlerinde "Arapça" dilini kullanmalarının istendiği belirtildi.

Federasyona bağlı birimlerden "disiplin kurulu tutanakları, hakem atamaları, maç programları, itiraz komitesi kararları ile çeşitli kurum ve ortaklara gönderilen yazışmalarını Arapça yapmaları ve bu uygulamanın en kısa sürede hayata geçirilmesi" talep edildi.

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Arapça kullanımının 2025-2026 spor sezonunda tüm birimler düzeyinde zorunlu olacağı kaydedildi.

Bu karar, 30 Nisan'da gerçekleştirilen federasyon yönetim kurulu toplantısında alındı.

Cezayir hükümeti, mart ayında da üniversitelerde tıp eğitiminin gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren İngilizce olarak verilmesi kararı aldı. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, tıp eğitiminde Fransızcadan İngilizceye geçişi "doğru bir adım" olarak nitelendirdi.

Cezayir su ve kanalizasyon şirketi SEAAL, daha önce yalnızca Fransızca düzenlenen su faturalarını artık Arapça ve İngilizce bir formatta sunmaya başladığını duyurdu.

Cezayir ile Tipasa şehirlerinin su dağıtımından sorumlu SEAAL, 2006'dan 2021'e kadar Fransız "Suez" grubu ile yapılan bir ortaklık sözleşmesi kapsamında Fransız yönetimi altında faaliyet gösterdi.

Ancak Eylül 2021'de Cezayir makamları, görevlerini yerine getirmekte yetersiz kaldığı ve başarısız olduğu gerekçesiyle Fransız şirketin sözleşmesinin yenilenmeyeceğini açıkladı.

SEAAL, çarşamba günü yayımladığı açıklamada, bu adımın, hizmetlerini modernleştirme ve müşterileriyle iletişimini güçlendirme çabalarının bir parçası olduğunu belirtti.

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