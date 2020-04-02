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Dünya

Cezayir, Kovid-19 nedeniyle İstanbul'dan dönmek isteyen vatandaşları için uçuş başlatacak

Cezayir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uçuşların askıya alınmasından dolayı İstanbul'da kalan ve dönmeyi talep eden 1788 vatandaşı için yarın uçuş başlatacağını duyurdu.

Abderrazak Boulkemh,Said İbicioğlu   | 02.04.2020
Cezayir, Kovid-19 nedeniyle İstanbul'dan dönmek isteyen vatandaşları için uçuş başlatacak Fotoğraf: Ahmet Özler/AA

Cezayir

Cezayir Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'dan Cezayir'e dönmek isteyen 1788 vatandaş için 3- 5 Nisan tarihleri arasında Cezayir Havayolları ve Türk Hava Yolları ile uçuşlar gerçekleştirileceği belirtildi.

Bu ülkenin İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İstanbul'dan getirilecek kişilerin salgınla mücadele kapsamında karantinaya alınacağı kaydedildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 31 Mart Salı günü yerel medyaya yaptığı açıklamada, 20 Mart'ta Türkiye'den 1800 vatandaşın getirildiğini ancak daha sonra sayıların arttığını söylemişti. Tebbun, vatandaşların ülkeye getirilmesinde ailelere öncelik verileceğini belirtmişti.

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