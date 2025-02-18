Cezayir: Fransız Bakanın tartışmalı Batı Sahra'yı ziyaret etmesi son derece tehlikeli bir mesele
Cezayir, Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati'nin tartışmalı Batı Sahra bölgesine ziyaretini "çok tehlikeli bir mesele" olarak nitelendirdi.
Cezayir
Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransız Bakan Dati'nin Cezayir ile Fas arasında tartışmalı olan Batı Sahra'ya gitmesine tepki gösterildi.
"Fransız hükümetindeki üyelerden birinin Batı Sahra bölgesini ziyaret etmesi son derece tehlikeli bir meseledir." denilen açıklamada, bunun birçok düzeyde kınanması gereken bir konu olduğu belirtildi.
Fransa'nın uluslararası meşruiyeti açıkça hafife aldığına işaret edilen açıklamada, "Nitekim bu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyelerinden birinin uluslararası meşruiyeti açıkça hafife aldığını gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.
Fransız Bakanın gerçekleştirdiği ziyaretin aynı zamanda Fas'ın Batı Sahra'daki tek taraflı tutumunu sağlamlaştırmayı hedeflediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Fransız hükümeti, kendini BM'nin uluslararası meşruiyet doğrultusunda Batı Sahra'daki tartışmaları çözüme kavuşturma yönündeki çabalarından uzak tuttuğu açıkça ortadadır."
Fransa Kültür Bakanı Dati, dün Batı Sahra'daki el-Uyun kentini ziyaret etmişti.
Batı Sahra ve tarihten gelen sorunlar
Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.
Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.
Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.