Dolar
36.27
Euro
37.91
Altın
2,935.09
ETH/USDT
2,638.70
BTC/USDT
94,150.00
BIST 100
9,916.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cezayir: Fransız Bakanın tartışmalı Batı Sahra'yı ziyaret etmesi son derece tehlikeli bir mesele

Cezayir, Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati'nin tartışmalı Batı Sahra bölgesine ziyaretini "çok tehlikeli bir mesele" olarak nitelendirdi.

Iyad Nabolsi, Mahmut Geldi  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Cezayir: Fransız Bakanın tartışmalı Batı Sahra'yı ziyaret etmesi son derece tehlikeli bir mesele

Cezayir

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransız Bakan Dati'nin Cezayir ile Fas arasında tartışmalı olan Batı Sahra'ya gitmesine tepki gösterildi.

"Fransız hükümetindeki üyelerden birinin Batı Sahra bölgesini ziyaret etmesi son derece tehlikeli bir meseledir." denilen açıklamada, bunun birçok düzeyde kınanması gereken bir konu olduğu belirtildi.

Fransa'nın uluslararası meşruiyeti açıkça hafife aldığına işaret edilen açıklamada, "Nitekim bu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyelerinden birinin uluslararası meşruiyeti açıkça hafife aldığını gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Fransız Bakanın gerçekleştirdiği ziyaretin aynı zamanda Fas'ın Batı Sahra'daki tek taraflı tutumunu sağlamlaştırmayı hedeflediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fransız hükümeti, kendini BM'nin uluslararası meşruiyet doğrultusunda Batı Sahra'daki tartışmaları çözüme kavuşturma yönündeki çabalarından uzak tuttuğu açıkça ortadadır."

Fransa Kültür Bakanı Dati, dün Batı Sahra'daki el-Uyun kentini ziyaret etmişti.

Batı Sahra ve tarihten gelen sorunlar

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avcılar'da motor kısmından dumanlar yükselen metrobüsteki yolcular tahliye edildi
Bakan Işıkhan: Kosova'daki yatırımlarımız her geçen gün artıyor
THY'den beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri
Küçükçekmece'de metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı
Türk devletleri, parlamenter diplomaside daha güçlü işbirliği hedefi koydu

Benzer haberler

Cezayir: Fransız Bakanın tartışmalı Batı Sahra'yı ziyaret etmesi son derece tehlikeli bir mesele

Cezayir: Fransız Bakanın tartışmalı Batı Sahra'yı ziyaret etmesi son derece tehlikeli bir mesele

Cezayir Cumhurbaşkanı, Fransa'nın ülkesindeki sömürge dönemini "barbarca ve yıkıcı" olarak nitelendirdi

Fas yapay zekayla gençleri siyasete çekmeyi hedefliyor

Cezayir'den, Fransa'ya "nükleer suçlarını itiraf etmesi" çağrısı

Cezayir'den, Fransa'ya "nükleer suçlarını itiraf etmesi" çağrısı
Fas'ın Kasır El Kebir kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem

Fas'ın Kasır El Kebir kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
Fas'ta bir yılda 120 ölümün ardından "kızamıkla mücadele planı"

Fas'ta bir yılda 120 ölümün ardından "kızamıkla mücadele planı"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet