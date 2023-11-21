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Dünya

Cezayir Başbakanı: Cezayir, Türkiye ile kazan-kazan modeliyle ekonomik ortaklığı hedefliyor

Cezayir Başbakanı Muhammed Nezir el-Arbavi, ülkesinin Türkiye ile kazan-kazan ilkesine dayalı bir işbirliği ve verimli bir ekonomik ortaklığı hedeflediğini söyledi.

Esat Fırat  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Cezayir Başbakanı: Cezayir, Türkiye ile kazan-kazan modeliyle ekonomik ortaklığı hedefliyor

Cezayir

Başbakan Arbavi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başkent Cezayir’de “Sürdürülebilir Ve Üretken Bir Ekonomik Ortaklık İçin” başlığıyla düzenlenen Cezayir-Türkiye İş Forumu'nun açılışında konuştu.

Arbavi, Cezayir ile Türkiye arasındaki işbirliği ilişkilerinde son yıllarda nitelikli bir sıçrama yaşandığına dikkati çekerek, Cezayir’in Türkiye’nin Afrika’daki en büyük ikinci ticaret ortağı olduğunu vurguladı.

İki ülkenin çok büyük ekonomik potansiyele sahip olduğunu, Cezayir’in hidrokarbona dayalı ekonomisini çeşitlendirmeye çalıştığını ifade eden Arbavi, “Cezayir, Türkiye ile kazan-kazan modeliyle ekonomik ortaklığı hedefliyor." dedi.

Arbavi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının ikili ticaret hacminin 10 milyar dolara yükseltilmesi noktasında hedef belirlediğine dikkati çekerek, Türk yatırımcıların Cezayirli mevkidaşlarıyla verimli bir ekonomik ortaklık kurmasına ve yeni bir ekonomik ortaklık oluşturmasına katkı sağlamasını umduğunu dile getirdi.

Cezayir'in açık ve çeşitlendirilmiş bir ekonomik model oluşturmak amacıyla ekonomik yaşamın tüm yönlerini kapsayan geniş reformlar başlattığını da aktaran Arbavi, Temmuz 2022'de çıkarılan yatırım kanununun yerli ve yabancı yatırımcılar arasında yatırım özgürlüğünü tesis ettiğini sözlerine ekledi.

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