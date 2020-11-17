Euro
9.14
Dolar
7.69
BIST 100
1,259.72
Altın
1,888.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cerablus'ta aracın altına konulan el yapımı patlayıcı imha edildi

Fırat Kalkanı bölgesindeki Suriye'nin Cerablus kentinde, bir aracın altında bulunan el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

Mehmet Akif Parlak   | 17.11.2020
Cerablus'ta aracın altına konulan el yapımı patlayıcı imha edildi

Gaziantep

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cerablus kentinde bulunan yerel kolluk kuvvetlerine Valilik koordinesinde danışmanlık hizmeti verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"Cerablus kentinde park halinde bulunan aracın altında bir el yapımı patlayıcı (EYP) bulunmuş, bahse konu EYP can ve mal kaybı olmayacak şekilde olay yerinde imha edilmiştir. Yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 252 bin 791'e çıktı
Çin Devlet Başkanı Şi'den uluslararası topluma Kovid-19'la mücadelede dayanışma çağrısı
Pfizer, ABD'nin 4 eyaletinde Kovid-19 aşısının dağıtımına başladı
Yeni tip koronavirüsü etkisiz hale getirdiği iddia edilen maske geliştirildi
İran Sağlık Bakanı: Tedbirlere riayet edilmezse günlük ölümlerde 4 haneli sayılara ulaşırız

Benzer haberler

Cerablus'ta aracın altına konulan el yapımı patlayıcı imha edildi

Cerablus'ta aracın altına konulan el yapımı patlayıcı imha edildi

Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü üyesi 3 şüpheli yakalandı

Kovid-19'u yenen Tiryaki: Artık suyu içemez hale gelmiştim

El-Bab'ta bombalı saldırının faili olduğu değerlendirilen zanlı yakalandı

El-Bab'ta bombalı saldırının faili olduğu değerlendirilen zanlı yakalandı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne Bengal kedisi mutluluğu

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne Bengal kedisi mutluluğu