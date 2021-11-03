Büyükelçi Ceyhun: Bu iki kahraman Türk genci unutulmamalı

Dolar
9.63
Euro
11.15
Altın
1,780.21
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,535.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü 2021- 2022 Kışla Mücadele Sezonuna Hazırlık ve Yol Bakım Araçlarının Hizmete Alım Töreni'nde konuşuyor
logo
Dünya

Büyükelçi Ceyhun, Avusturya’daki terör saldırında yaralanan polise yardım eden Türklerle görüştü

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2 Kasım 2020’de 4 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısında yaralanan polis memuru ve sivillere yardım eden Türk gençler Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen, o gece yaşananları anlattı.

Aşkın Kıyağan   | 03.11.2021
Büyükelçi Ceyhun, Avusturya’daki terör saldırında yaralanan polise yardım eden Türklerle görüştü

Viyana

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Gültekin ve Özen'le büyükelçilikte bir araya geldi.

Farklı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensuplarının da yer aldığı programda Ceyhun, geçen yıl 4 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısının Viyana’da yaşayan herkesi derinden etkilediğini belirterek, saldırıda yaşamını yitiren sivilleri saygıyla andığını ifade etti.

"Bu iki kahraman Türk genci unutulmamalı"

Ceyhun, Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen’nin unutulmaması gereken iki değerli kahraman olduğunu vurgulayarak, "Bu iki kahramanımızın Viyana Türk toplumu tarafından hiçbir zaman unutulmaması gerekiyor. Çünkü onlar bir yıl önce burada teröre karşı çok güzel bir vatandaşlık örneği gösterdiler." diye konuştu.

O gece Gültekin ve Özen'in sergilediği kahramanca tutumun, korkunç terör saldırısından nemalanmak isteyenlere gerekli yanıtı verdiğine işaret eden Ceyhun, "İki Türk gencin, kahramanca ortaya çıkıp, Avusturyalı, Viyanalı bir polisi kurtarmaları ve açıkça teröriste karşı dik durmaları, üstelik de ateş altında dik durmaları, birçok insana gösterdi ki biz bu konuda çok açık ve netiz, teröre karşı tavrımız ortada. Türk ve Müslümanlar olarak terörü lanetleyenlerin başında biz geliyoruz." dedi.

Ağır yaralı bir polis memurunu ambulansa taşıyarak hayatta kalmasına yardımcı olan Özen ve Gültekin de o gece yaşananları bir kez daha anlattı.

Teröristle burun buruna geldiler

Özen, yaşadıkları en dikkat çekici olaylardan birinin de arkadaşı Gültekin'in teröristle karşı karşıya gelmesi olduğunu belirterek, "Kendisini yere atmasaydı belki aramızda değildi bugün." ifadesini kullandı.

Terör eyleminde gösterdikleri kahramanlık nedeniyle Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig’in kendileriyle görüştüğünü belirten Özen, hem belediye başkanı hem de Viyana Emniyet Müdürlüğünden onur ve cesaret madalyası takdim edildiğini anlattı.

Gültekin de saldırının yaşandığı yerden her geçtiklerinde o geceyi hatırladıklarını, yaşadıkları olayların kendilerinde iz bıraktığını ifade etti.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve çok sayıda devlet büyüğünün kendileriyle çok yakından ilgilendiğini dile getiren Gültekin, desteklerinden ötürü her birine ayrı yarı teşekkür etti.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 2 Kasım 2020’de düzenlenen terör saldırısında 4 sivil hayatını kaybetmiş, aralarında bir polis memurunun da bulunduğu çok sayıda vatandaş yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’de 5-11 yaş grubuna Pfizer-BioNTech aşısı uygulanmasına onay verildi
Hollanda'da Kovid-19'a karşı maske ve mesafe kuralı geri getirildi
Yunanistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Türkiye'de 29 bin 796 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi
Bakan Koca: Okullarda yapılan rastgele PCR taramasında çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük

Benzer haberler

Büyükelçi Ceyhun: Bu iki kahraman Türk genci unutulmamalı

Büyükelçi Ceyhun: Bu iki kahraman Türk genci unutulmamalı

AB: İran ile nükleer müzakerelerin yeniden başlaması için henüz tarih belirlenmedi

Avusturya’da iş yerlerinde Kovid-19 aşısı ve test şartı aranacak

Ermeni teröristlerce şehit edilen Büyükelçi Tunalıgil Viyana'da anıldı

Ermeni teröristlerce şehit edilen Büyükelçi Tunalıgil Viyana'da anıldı
Avusturyalı uzman, Ermeni teröristlerin şehit Büyükelçi Tunalıgil'e düzenlediği suikastı anlattı

Avusturyalı uzman, Ermeni teröristlerin şehit Büyükelçi Tunalıgil'e düzenlediği suikastı anlattı
Avusturya Ticaret Müsteşarı Karabaczek: Firmalarımız üretim merkezlerini Türkiye'ye kaydırmaya başladı

Avusturya Ticaret Müsteşarı Karabaczek: Firmalarımız üretim merkezlerini Türkiye'ye kaydırmaya başladı