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Dünya

Bulgaristan'daki otobüs kazasında ölen 45 kişinin cenazeleri Kuzey Makedonya'ya ulaştı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın batısında Pernik kenti yakınlarındaki Bosnek köyü civarında 23 Kasım'da Kuzey Makedonya plakalı yolcu otobüsünün yaptığı kazada ölen 45 kişinin cenazeleri, Kuzey Makedonya'ya getirildi.

Abdulbesar Ademi, Dzihat Aliju   | 03.12.2021
Bulgaristan'daki otobüs kazasında ölen 45 kişinin cenazeleri Kuzey Makedonya'ya ulaştı Fotoğraf: Furkan Abdula / AA

Üsküp

Kazanın kurbanlarının cenaze kalıntıları başkent Üsküp'teki Uluslararası Üsküp Havalimanı'na 2 Bulgar askeri nakliye uçağıyla ulaştı. Cenazeler, havalimanında devlet töreniyle karşılandı.

Öte yandan cuma öncesi Üsküp'teki "İskenderbey" Meydanı'nda kurbanlar anısına çelenkler bırakılıyor.

Uluslararası denetçi görevlendirildi

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, kaza kurbanlarının cenaze kalıntılarının bulunduğu kortejin başkentin belirli yollarında hareket edeceğini, "İskenderbey" Meydanı'nda ise vatandaşların kurulacak ekrandan töreni takip edebileceğini duyurmuş ancak daha sonra ailelerin defin işlemlerinin geç kalmaması için yaptığı talep üzerine kortejin şehir yollarındaki hareketi iptal edilmişti.

Cenaze kalıntılarının kimliklerinin belirlenmesi, çarşamba günü Bulgaristan'da yapılan DNA analizleri sonucunda tamamlanmıştı.

İstanbul'dan Üsküp'e dönüş yolunda kaza yapan otobüs hakkındaki soruşturma, Bulgar makamlarınca yürütülürken kazadan önce otoyolun durumunu tarafsız şekilde incelenmesi için uluslararası bir denetçi görevlendirdi.

Bulgar makamları, ilk bulgulara göre otoyolun eksikliklerinin bulunduğunu ve 45 kişinin ölüm sebebini otobüste çıkan yangın olarak tespit etti.

Bulgar savcılığı, insan faktörünün yanı sıra otobüsün yanmasına neden olabilecek şüpheli yanıcı maddelerin olabilme ihtimalini de araştırıyor.

Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın batısındaki "Struma" otoyolunda bariyerlere çarparak alev alması sonucu 45 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralı kurtulmuştu.

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