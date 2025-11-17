Dolar
Spor

Bulgaristan'da Naim Süleymanoğlu'nu anma töreni düzenlendi

Dünya ve Türk sporunun unutulmazları arasında yer alan, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Naim Süleymanoğlu, memleketi olan Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Mestanlı'da (Momçilgrad) törenle anıldı.

17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Bulgaristan'da Naim Süleymanoğlu'nu anma töreni düzenlendi

Mestanlı

"Cep Herkülü" lakabıyla tanınan Süleymanoğlu'nun vefatının 8. yılı nedeniyle doğduğu yer Kırcaali iline bağlı Mestanlı'nın Yeni Hayat Kültür Evi'nde bir anma programı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Mestanlı Belediyesi işbirliğinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, TİKA Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav, Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün, Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Bulgaristan Halter Federasyonu Başkanı Stefan Botev, "Naim" filminin müzisyeni Eypio, Süleymanoğlu'nun takım arkadaşları ve genç sporcular katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan TİKA Başkanı Eren, Süleymanoğlu'nun Türk spor tarihindeki önemini vurgulayarak, "Bulgaristan’daki Türklerin çektikleri sıkıntıları tüm dünyaya duyuran isim Naim Süleymanoğlu oldu." dedi.

Türklerin, Bulgaristan'daki soydaşlarını çalışkanlığı ve azmiyle tanıdığını belirten Eren, "Dünya ise Türkleri Naim ile tanıdı. O daha 10 yaşında 'özgürlük' diye haykırarak tüm dünyadaki Türklerin sembol ismine dönüştü." diye konuştu.

Naim'in Mestanlı'daki müzeye dönüştürülen ve yarın açılışı yapılacak evinin onarımına TİKA'nın katkısına da değinen Eren, şunları aktardı:

"TİKA olarak soydaşlarımızın bulunduğu tüm coğrafyalarda kalkınma ve refah projeleri yürütüyoruz. Türk halkı, bu proje vesilesiyle büyük bir mutluluk yaşadı. Birçok kişi duygularını bizlere iletti. Çok sayıda insanın Naim Süleymanoğlu Anı Evi'ni görmek için buraya geleceğini biliyorum."

"Naim sayısız gence ilham verdi"

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Uyanık, Süleymanoğlu'nun Türk ve Bulgar halkları arasında bir dostluk köprüsü kurduğunu belirterek "Naim Süleymanoğlu iki halkın dostluğunu omuzlamış, iki ülke arasındaki köklü bağların en somut göstergelerinden biri haline gelmiştir." dedi.

"Efsanemiz Naim'in halterde elde ettiği fevkalade başarılar, sayısız gence ilham verdi." diyen Uyanık, Süleymanoğlu'nun, sadece Türkiye'nin değil, tüm Balkan coğrafyasının ortak bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Mestanlı'nın bağlı olduğu Kırcaali Belediye Başkanı Mümün de "Büyük Naim, küçük boyuna rağmen baskıya karşı dimdik duran, ilişkileri güçlendiren, cesaretiyle öne çıkan bir isimdi. Ne yazık ki hayat onu bizden çok erken aldı." ifadelerini kullandı.

Hasretle paylaşılan anılar

Programda, Cep Herkülü'nün takım arkadaşları hatıralarını paylaştı.

Bulgar halterci Angel Gençev, "Naim'i sadece bir sporcu olarak anmak yeterli değil. Başarıları ile unutulmaz bir iz bırakan Naim, tüm Türklere, tüm Bulgarlara ve tüm dünyaya kutsal idol olmuştur." dedi.

"Naim, yenilmez bir kahramanlık ışığı taşıyordu." diyen Gençev, şöyle konuştu:

"Bu anma töreninde sizinle bir vicdan borcumu paylaşmak istiyorum. (Bulgaristan'daki Türk ve Müslümanlara karşı eski komünist rejimin uygulamaya çalıştığı) Asimilasyon kampanyası, Naim gibi güçlü bir insanı korkunç bir şekilde yaraladı. Huzurunuzda bir Bulgar olarak bu insanlık dışı uygulamadan dolayı hem arkadaşım Naim'den hem de sizlerden özür dilemek istiyorum."

Genç sporculara hediye ve plaket takdimiyle devam eden program, Eypio'nun "Naim" şarkısını seslendirmesi ve katılımcıları vefatının 8. yıl dönümü olan 18 Kasım 2025'te gerçekleştirilecek Naim Süleymanoğlu Anı Evi’nin açılışına davet etmesiyle sona erdi.

Anma töreni sonrası katılımcılar ve konuklar, salonun giriş bölümünde kurulan ve Naim'in hayatındaki önemli anları betimleyen fotoğraf sergisini gezdi.

