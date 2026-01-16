Dolar
Dünya

Bulgaristan’da hükümet kurma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı

Bulgaristan’da Başbakan Rosen Jelyazkov’un üçlü koalisyon hükümetinin istifasının ardından doğan hükümet krizine çözüm arayışları başarısızlıkla sonuçlandı.

Ihvan Radoykov  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Bulgaristan’da hükümet kurma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı

Sofya

Bulgaristan'da, parlamentodaki siyasi grupların 3’üncü kabine kurma girişimleri de başarılı olmadı.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabine kurmakla görevlendirilen Hak ve Özgürlükler İçin Alternatif (APS) Partisi, bu görevi reddetti.

APS Parlamento Grubu Başkanı Hayri Sadıkov, yaptığı açıklamada, ülkedeki siyasi gerçekleri gözönünde bulundurarak hükümet kurma girişimlerinden vazgeçtiklerini bildirdi.

​​​​​​​Sadıkov, “Hep birlikte dürüst, özgür, şeffaf ve demokratik erken genel seçimlere gitmek istiyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Radev, daha önce parlamentoda en büyük grupları olan Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisini ve Değişime Devam -Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakını kabine kurmakla görevlendirmiş ve arka arkaya iki red kararı almıştı.

Anayasanın yeni kurallarına göre, cumhurbaşkanı sadece başbakanı seçebiliyor ve bunu da kamu görevlerinde bulunan 10 kişilik sınırlı bir listeden yapabiliyor.

Cumhurbaşkanı tarafından aday gösterilen geçici başbakanın kabine taslağını sunması ve parlamento gruplarıyla istişare ettikten sonra Radev'in kararnameyi imzalaması gerekiyor.

Geçici hükümetin atanmasıyla Radev, iki ay içinde erken parlamento seçimleri için tarih belirleyecek.

Parlamento, yeni hükümet yemin edene kadar çalışmalarına devam edecek.​​​​​​​

