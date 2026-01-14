Dolar
Dünya

Bulgaristan'da ikinci hükümet kurma girişimi de başarısız oldu

Bulgaristan'da Başbakan Rosen Jelyazkov hükümetinin istifasının ardından, parlamentoda ikinci en büyük grup olan Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakı hükümet kurma görevini reddetti.

Dzhanan Mehmed Ismail  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Bulgaristan'da ikinci hükümet kurma girişimi de başarısız oldu

Sofya

PP-DB ittifakı, anayasal prosedürlere dayalı olarak Cumhurbaşkanı Rumen Radev'den aldığı kabine kurma görevini iade ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende PP-DB ittifakını temsilen hazır bulunan PP-DB parlamento grubunun eş başkanı Nadejda Yordanova, "Prosedürü yerine getirmek üzere buradayız. Görev bana resmen tevdi edildi, ben de yetkiyi alır almaz yerine getirilmeden iade ediyorum." dedi.

Yordanova görevi iade ederken, "İttifaka göre, görevin iade edilmesinin gerekçesi, 51. Ulusal Meclis'te reformcu bir çoğunluk oluşturmanın mümkün olmamasıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Radev de adil seçimler çağrısında bulunarak, "Önemli olan seçimlerin ne zaman yapılacağı değil, nasıl yapılacağıdır. Parti liderlerinden bana seçim tarihini söylemelerini değil, sorumluluk göstermelerini bekliyorum." diye konuştu.

Hafta başında istifa eden Başbakan Rosen Jelyazkov, GERB-SDS'nin başbakan adayı olarak aldığı hükümeti kurma görevini, Cumhurbaşkanı Radev’den teslim almasının hemen ardından yerine getirilmeden iade etmişti.

Anayasal prosedür

Rosen Jelyazkov'un 11 Aralık 2025’te istifasının ardından Cumhurbaşkanı Rumen Radev, belirlenen anayasal prosedürü izleyerek, parlamentodaki siyasi liderlerle müzakerelerde bulundu.

Ülke anayasasına göre Radev, önce parlamentoda en büyük grubu olan iki parti ve koalisyonlara, ardından yine mecliste yer alan üçüncü bir partiye kabine kurma görevi vermek zorunda.

Eğer yeni bir hükümet oluşturulamazsa, Radev geçici bir kabine atayacak.

Anayasanın yeni kurallarına göre, cumhurbaşkanı sadece başbakanı seçebiliyor ve bunu da kamu görevlerinde bulunan 10 kişilik sınırlı bir listeden yapabiliyor.

Cumhurbaşkanı tarafından aday gösterilen geçici başbakanın kabine taslağını sunması ve parlamento gruplarıyla istişare ettikten sonra Radev'in kararnameyi imzalaması gerekiyor.

Geçici hükümetin atanmasıyla birlikte Radev, iki ay içinde erken parlamento seçimleri için tarih belirleyecek.

Parlamento, yeni hükümet yemin edene kadar çalışmalarına devam edecek.​​​​​​​


İlgili konular
