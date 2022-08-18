Dolar
18.08
Euro
18.40
Altın
1,769.85
ETH/USDT
1,860.00
BTC/USDT
23,557.00
BIST 100
2,998.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bulgaristan'da Tuna Nehri'nde su seviyesinin düşmesi ticaret ve turizmi etkiliyor

Bulgaristan'ın kuzey komşusu Romanya ile ortak sınırının önemli bir bölümünü oluşturan Tuna Nehri'nde su seviyesinin düşmesi, nehir trafiğini, ticareti ve turizmi olumsuz etkiliyor.

Ihvan Radoykov   | 18.08.2022
Bulgaristan'da Tuna Nehri'nde su seviyesinin düşmesi ticaret ve turizmi etkiliyor

Sofya

Avrupa'da kuraklığın görüldüğü dönemde Tuna Nehri'nin Bulgaristan girişinde Vidin Limanı'nda su seviyesi kritik derecede düştü.

Tuna Nehri Araştırma ve Bakım Ajansından alınan veriye göre, nehrin 833 kilometrede Novo Selo limanı yakınındaki su seviyesi, günde ortalama 26 santimetre düşmeye devam ediyor. Gelecek günlerde bu eğilimin devam etmesi bekleniyor.

Su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle Romanya tarafına geçmek isteyen yüzlerce ticari gemi Bulgaristan'daki limanlarda bekliyor.

Rusçuk bölgesindeki son durum

Bulgaristan'da Tuna Nehri'nin doğu güzergahında bulunan Rusçuk Nehir Denetleme Müdürü İvan Jekov da nehrin Bulgaristan-Romanya sınırında su seviyesinin çok düşük olması nedeniyle burada yüzlerce geminin beklediğini söyledi.

Tuna Nehri'nin su seviyesinde 2003 ve 2018'de de benzer bir düşüş yaşandığını anımsatan Jekov, "Bu yıl kuraklık çok erken geldi. Muhtemelen nakliye, ticaret ve turizm açısından 2022, en elverişsiz yıl olacak." dedi.

Jekov, nehrin Bulgaristan-Romanya sınırındaki kesiminde yakın bir zamanda su seviyesinin yükselmesinin beklenmediğini, ulaşımdaki sorunların artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazze'de yaralanan Filistinli iki kardeş Ankara'da tedavi altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanlığından Cezayir'deki yangınlarda ölenler için taziye mesajı
Ukrayna limanlarından 17 günde 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı yapıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde atamalar

Benzer haberler

Bulgaristan'da Tuna Nehri'nde su seviyesinin düşmesi ticaret ve turizmi etkiliyor

Bulgaristan'da Tuna Nehri'nde su seviyesinin düşmesi ticaret ve turizmi etkiliyor

Ren Nehri'nde suların çekilmesi Hollanda ekonomisini olumsuz etkiliyor

Bulgaristan'da askerler patlayıcı madde imha ederken orman yangını çıktı

Bulgaristan'da çıkan orman yangınında alevler Edirne'den görülebiliyor

Bulgaristan'da çıkan orman yangınında alevler Edirne'den görülebiliyor

Bulgaristan’da enflasyon yüzde 17,3 ile 24 yılın en yüksek seviyesinde

Bulgaristan’da enflasyon yüzde 17,3 ile 24 yılın en yüksek seviyesinde
Çin'de aşırı sıcaklar nedeniyle Yangzı Nehri'nde su miktarı 157 yılın en düşük seviyesinde

Çin'de aşırı sıcaklar nedeniyle Yangzı Nehri'nde su miktarı 157 yılın en düşük seviyesinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet