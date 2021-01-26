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Dünya, Koronavirüs

Bulgaristan'da Kovid-19 salgınına karşı alınan bazı önlemler gevşetiliyor

Bulgaristan'da hükümet, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasına karşı alınan bazı tedbirlerin gevşetilmesine karar verildi.

Ihvan Radoykov   | 26.01.2021
Bulgaristan'da Kovid-19 salgınına karşı alınan bazı önlemler gevşetiliyor

Sofya


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının yeni önemler ile ilgili yayımladığı kararnamede, 30 Ocak'ta sona ermesi planlanan "olağanüstü salgın durumu" 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

Kararnameye göre ülkede 1 Şubat'tan itibaren sinemalar ve bazı toplu etkinlik yerleri yüzde 30 kapasiteyle hizmete başlayacak. AVM ve spor salonları da aynı tarihten itibaren yüzde 50 kapasiteyle faaliyet gösterebilecek.

Restoran ise 28 Şubat'ta yüzde 50 kapasiteyle tekrar hizmete açılacak.

28 Ocak'tan itibaren yurt dışından ülkeye gelecek kişilerden sınırda PCR test zorunluluğu getirilirken, Bulgaristan'da ikameti olanlar ise Kovid-19 testi ile 10 günlük karantina arasında tercih yapabilecek.

Kapalı kamusal alanlar ve toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu uygulaması devam edecek.

Başbakan Boyko Borisov hükümet oturumunda yaptığı konuşmada "Avrupa'da sokağa çıkma yasakları dahi uygulanırken, biz önlemleri gevşetiyoruz. Biz, vaka sayısı, ölüm oranı ve iyileşenlerin sayısı bakımından Avrupa'da en iyi parametrelere sahibiz." dedi.

Borisov, salgının başından bu yana iş sektörlerini desteklemek için bir milyar avro harcandığını bu sayede 300 bin iş yerinin korunduğunu söyledi.

Nüfusu 6,8 milyon olan Bulgaristan'da salgının başından bu yana 8 bin 880 kişi öldü. Son 24 saatte 772 yeni vaka kaydedilirken, 50 kişi hayatını kaybetti.

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