logo
Dünya

Brüksel'de çiftçilerin protesto için yollara döktüğü patatesleri bazı vatandaşlar topladı

19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Brüksel'de çiftçilerin protesto için yollara döktüğü patatesleri bazı vatandaşlar topladı

Brüksel

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sırasında binlerce çiftçi, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile yapılması planlanan serbest ticaret anlaşmasına ve Birliğin gelecekteki bütçesinde tarım desteklerindeki kesintilere karşı gösteri düzenledi.

Gösteriler sırasında çiftçilerin protesto amacıyla yollara döktüğü patatesleri bazı vatandaşlar topladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
