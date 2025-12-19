Brüksel'de çiftçilerin protesto için yollara döktüğü patatesleri bazı vatandaşlar topladı
Brüksel
Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sırasında binlerce çiftçi, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile yapılması planlanan serbest ticaret anlaşmasına ve Birliğin gelecekteki bütçesinde tarım desteklerindeki kesintilere karşı gösteri düzenledi.
Gösteriler sırasında çiftçilerin protesto amacıyla yollara döktüğü patatesleri bazı vatandaşlar topladı.