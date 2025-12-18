Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da "15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya

Brüksel'de AB Liderler Zirvesi'nin yapıldığı sırada çiftçilerden traktörlü protesto

Çiftçiler, AB'nin gelecekteki bütçesinde tarımsal desteklemelerde kesintiye gidilmemesini, MERCOSUR ile imzalanması planlanan ticaret anlaşmasının yapılmamasını ve bürokratik işlemlerin hafifletilmesini talep etti.

Ata Ufuk Şeker  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Brüksel'de AB Liderler Zirvesi'nin yapıldığı sırada çiftçilerden traktörlü protesto Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sırasında binlerce çiftçi, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile yapılması planlanan serbest ticaret anlaşmasına ve Birliğin gelecekteki bütçesinde tarım desteklerindeki kesintilere karşı gösteri düzenledi.

AB ülkelerindeki çeşitli tarım ve hayvancılık birliklerinin çağrısıyla binlerce çiftçi Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde yer alan Lüksemburg Meydanı'nda bir araya geldi.

Çiftçiler, AP çevresiyle birlikte AB Komisyonu ve AB Konseyi binaları önünden de geçen Rue de la Loi​​​​​​​ Caddesi'ne ve bölgedeki ara sokaklara yüzlerce traktörü park ederek trafiği durdurdu. Lüksemburg Meydanı'ndaki çiftçiler, AP binasına doğru patates ve yumurta fırlatırken, sert polis müdahalesi ile karşılaştı.

Çiftçiler, AB üyesi 27 ülke liderinin bir araya geldiği zirvenin yapıldığı bina yakınında ise polis barikatıyla karşılaştı. Bazı çiftçilerin AB binaları çevresindeki barikata doğru havai fişek atmasına karşı polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkarak karşılık verdi.

Bazı traktörlerin üzerinde "Çiftçi yoksa gıda yok", "MERCOSUR'u durdurun", "Daha az Brüksel daha fazla özgürlük", yazılı afişler asıldı.

Çiftçiler, AB'nin gelecekteki bütçesinde tarımsal desteklemelerde kesintiye gidilmemesini, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu MERCOSUR ile imzalanması planlanan ticaret anlaşmasının yapılmamasını ve bürokratik işlemlerin hafifletilmesini talep etti.

Protesto ve AB Liderler Zirvesi nedeniyle Brüksel’in ana yollarında trafik durma noktasına gelirken, şehir genelinde toplu ulaşımda ciddi sorunlar yaşandı.

