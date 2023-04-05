Dolar
19.26
Euro
20.99
Altın
2,021.81
ETH/USDT
1,898.00
BTC/USDT
28,076.00
BIST 100
4,919.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Brezilya'da kreşe yönelik silahlı saldırıda 4 çocuk yaşamını yitirdi

Brezilya'nın güneyindeki Blumenau kentinde bir kreşe düzenlenen silahlı saldırıda 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı.

Sinan Doğan  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Brezilya'da kreşe yönelik silahlı saldırıda 4 çocuk yaşamını yitirdi

Bogota

Kente bağlı Cantinho Bom Pastor isimli kreşe giren bir saldırgan çocuklara silahla ateş açtı.

Saldırıda, 4 çocuk hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere 3 çocuk yaralandı.

Yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren kişinin silahıyla polise teslim olduğunu bildirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Twitter'daki paylaşımında, kreşe düzenlenen saldırıyı "canavarlık" ve "kabul edilemez bir nefret" olarak değerlendirdi.

Olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirten Lula da Silva, "Masum ve savunmasız çocuklara yönelik yapılan bu şiddet eylemine söyleyecek söz bulamıyorum, çocuklarını veya torunlarını kaybeden ailelerin acısından daha büyük bir acı yoktur. Ailelere başsağlığı diliyorum, dualarım Blumenau camiasıyladır." ifadesini kullandı.

Santa Catarina Valisi Jorginho Mello da saldırıya tepki göstererek, "Tam dayanışma içinde olduğumu ifade etmek istiyorum, Allah bu derin acı karşısında tüm ailelerin kalbine teselli versin." dedi.

Son iki saldırıda 5 kişi ölmüştü

Ülkede, en son 27 Mart'ta Sao Paulo eyaletinde bir öğrencinin okuldaki bıçaklı saldırısında 1 öğretmen hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

25 Kasım 2022'de 16 yaşındaki bir öğrencinin, Espirito Santo eyaletindeki Aracruz'da iki okula saldırısında 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerini sürdürdü
Avrasya Tüneli'ndeki trafik kazası yoğunluğa neden oldu
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılışımızı Ramazan Bayramı ertesinde yapmak için mücadele veriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsrail'in Mescid-i Aksa baskını) Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri kınıyorum
Bakan Kasapoğlu: Ülke olarak seferberliği, dayanışmayı, kardeşlik ruhunu en üst seviyede sürdürmeye devam edeceğiz

Benzer haberler

Brezilya'da kreşe yönelik silahlı saldırıda 4 çocuk yaşamını yitirdi

Brezilya'da kreşe yönelik silahlı saldırıda 4 çocuk yaşamını yitirdi

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ülkesine döndü

Brezilya'da üst düzey yetkililere suikast yapmayı planlayan suç örgütü çökertildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet