Bazı illerde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor
Yurdun farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ankara
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meşe ormanlarıyla kaplı alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçenin Aşağı Kozluca köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Ovacık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aralarında köylülerin de bulunduğu ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın, bazı meşe ağaçlarına zarar verdi.
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Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Salur Mahallesi'nde Y.K, Y.A.S. ve H.K'nin tarlada çay demlemek için ateş yakmaları sonucu yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz, 4 uçak, 4 helikopter ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
Mahalle sakinleri de tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ateş yaktıkları belirlenen Y.K, Y.A.S. ve H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Yangında 3 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğü öğrenildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Sarıkaya köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye, emniyet, jandarma ekipleri sevk edildi.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor https://t.co/4oQXOek0JF pic.twitter.com/X1K9l0Yl6A— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 29, 2025
Havadan ve karadan yürütülen çalışma ile yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Köylüler de tankerlerle su taşıyarak yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yangın bölgesinde gazetecilere, Sarıkaya mevkisindeki ormanlık alanda saat 12.50 sularında orman yangını başladığını söyledi.
Taşolar, "Ankara ve Kastamonu Orman Müdürlüklerinin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının üstün gayreti ve özverisiyle yangının ilerlemesi durduruldu. Kontrol altına alındı diyemiyoruz ama kontrol altına alma çalışmalarına başladığımızı ifade edebilirim." dedi.
Söndürme çalışmalarında 7 helikopter kullanılıyor
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 12.49’da yapılan ihbarda Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü mevkisinde orman yangını çıktığının bildirildiği belirtildi.
İhbarın alınmasının ardından ilgili tüm ekiplerin ivedilikle olay yerine yönlendirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"7 helikopter, 30 arazöz, 9 su tankeri, 4 iş makinesi, 6 diğer araç olmak üzere 49 kara, 7 hava aracı ile 216 personel tarafından müdahale çalışmaları yürütülmüştür. Yangına hem havadan hem karadan yoğun şekilde müdahale edilmekte olup, yangının ilerleyişi durdurulmuş, soğutma çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Söndürme çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğü, Çankırı AFAD, Kastamonu AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye, jandarma, Devlet Su İşleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, emniyet, belediye ekipleri ile sivil toplum kuruluşları aktif olarak görev almıştır."
Açıklamada, yangının çevre yerleşim alanlarına ve doğal yaşama daha fazla zarar vermemesi amacıyla alan kontrolü ve güvenlik önlemlerinin hassasiyetle sürdürüldüğü kaydedildi.
Malatya'nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı
Malatya'nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.
Doğanyol ilçesine bağlı Bayırköy Mahallesi ile Pütürge ilçesine bağlı Tepehan Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangınlara karadan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince 12 araç, 35 personel ve 6 iş makinesiyle, havadan ise askeri helikopterle müdahale edildi.
Bayırköy Mahallesi'nde yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması devam ediyor.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Pütürge ilçesine Tepehan Mahallesi'nde de saat 15.17'de orman yangınının başladığı belirtildi.
İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde kriz merkezi oluşturulduğu aktarılan açıklamada, olaya müdahale için ilgili tüm kurum ve kuruluşların hızla harekete geçirildiği kaydedildi.
Yangın ihbarının akabinde AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde müdahale ekibi oluşturulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, DSİ, Karayolları 81. Şube Şefliği, Türk Silahlı Kuvvetleri, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri, UMKE ve çeşitli kurumlara bağlı ekiplerin sevk edildiği belirtildi.
Yangına müdahale çalışmalarında toplam 27 araç ve 4 helikopterin görev yaptığı ifade edilerek, 97 personelle yapılan müdahalede yangınların kontrol altına alındığı bildirildi.
Yangın bölgelerinde Türk Kızılay tarafından su ve gıda desteği sağlandığı kaydedildi.
Vali Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pütürge Tepehan ve (Doğanyol) Bayırköy’de devam eden orman yangını kontrol altına alınmıştır. Emeği geçen fedakar kamu personeline ve hemşerilerimize çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Kütahya'da kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde dün çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınında bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Dün akşam saatlerinde ilçe yakınlarındaki Tüneller Kovalıpınar Değirmenderesi mevkisinde iki bölgede çıkan ve yapılan çalışma sonucunda kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili ekipler soğutma çalışması yapıyor.
Bölgede yapılan ölçümlerde yangında 21 hektar ormanlık alan ile 117 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü belirlendi.
Bu arada, bölgede yangını çıkardıkları iddia edilen motosikletli 4 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.