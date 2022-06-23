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Dünya

Bosnalı Sırp lider Dodik: Erdoğan, Bosna Hersek'teki iç uzlaşıyı destekliyor

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek'teki iç uzlaşıyı desteklediğini söyledi.

Ahmet Nurduhan   | 23.06.2022
Bosnalı Sırp lider Dodik: Erdoğan, Bosna Hersek'teki iç uzlaşıyı destekliyor

Saraybosna

Sırp Cumhuriyeti Radyo Televizyonuna (RTRS) konuşan Dodik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'te tüm taraflara adil ve dostane yaklaştığını ve ülkesindeki iç uzlaşıya destek verdiğini belirtti.

Erdoğan'ın ülkesindeki problemlere karşı hissiyat sahibi olduğuna dikkati çeken Dodik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti entitesindeki Banja Luka şehrine davet ettiğini kaydetti.

Dodik, Sırp Cumhuriyeti’nin menfaatlerini her koşulda korumaya hazır olduğunu vurguladı.

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