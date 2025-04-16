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Dünya

Bosna Hersek'teki Ahmiçi Katliamı'nın 32. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Bosna Hersek'in Vitez şehri yakınında bulunan Ahmiçi köyünde 16 Nisan 1993'te Hırvat Savunma Konseyi (HVO) birliklerince katledilen 116 Boşnak sivil için anma töreni düzenlendi.

İsmail Özdemir, Vesna Besic  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Bosna Hersek'teki Ahmiçi Katliamı'nın 32. yılında hayatını kaybedenler anıldı Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Vitez

Katliamın 32'nci yılında düzenlenen törene kurbanların yakınları, yerel yetkililer, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile yüzlerce kişi katıldı.

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Törende Kur'an-ı Kerim okundu ve Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic tarafından dua edildi. ​​​​​​​Törende katılımcılar Vitez Şehitliği'ne çiçek bırakırken Ahmiçi köyüne yürüyüş düzenlendi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların da protesto edildiği törende, "Filistinli çocukları öldürmeyi durdurun" yazısı taşındı.

Ahmiçi Katliamı

Bosna Hersek'teki savaşta Hırvat askerler 16 Nisan 1993'te sabah ezanında Ahmiçi köyünü basarak 32'si kadın, 11'i çocuk 116 Boşnak sivili katletti. Ahmiçi'de katledilenler arasında daha sonra yanmış bedeni fırından çıkarılan 3 aylık bir bebek de bulunuyordu.

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Ahmiçi'de yaşananları "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmiş ve dönemin HVO komutan ve askerlerine 6 ile 25 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti.

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