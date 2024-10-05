Dolar
34.27
Euro
37.66
Altın
2,652.90
ETH/USDT
2,420.00
BTC/USDT
62,201.00
BIST 100
9,109.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başakşehir Belediyesi Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi Açılışı'nda konuşuyor.
logo
Dünya

Bosna Hersek'te can kayıplarının olduğu sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor

Bosna Hersek'te şiddetli yağış sonucunda meydana gelen sellerin ardından felaketin neden olduğu yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Lejla Biogradlija, Zlatan Kapic  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
Bosna Hersek'te can kayıplarının olduğu sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor Fotoğraf: Denis Zuberi/AA

Saraybosna

Hersek Neretva Kantonunca yapılan açıklamada, sel felaketinin en çok etkilediği Jablanica kentinde daha önce 16 olarak belirtilen ölü sayısının 13 olarak düzeltildiği ifade edildi.

Açıklamada, bazı cesetlerin yanlışlıkla iki kere sayıldığı ve bölgede en az 10 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Sellerin etkilediği diğer kent Fojnica'da ise 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bosna Hersek'te 16 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından suların çekilmesiyle maddi hasarın büyüklüğü de görüldü.

Jablanica'daki arama kurtarma ekibinden Mladen Kulic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayıp ihbarı yapılan kişileri bulmak için bölgede olduklarını ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına da katıldıklarını kaydeden Kulic, "Sel felaketi de deprem gibi evleri yerle bir ettiği için Türkiye'deki günleri anımsattı." dedi.

Sular altında kalan caminin sadece minaresi görünüyor

Jablanica'da sular altında kalan bir caminin imamı Semir Jahic de eşiyle birlikte 7 kişiyi kurtardıklarını söyledi.

Sel suları nedeniyle caminin yalnızca minaresinin görüldüğünü belirten Jahic, "Cemaatimizden çok sayıda arkadaşımızı kaybettik. Selden bir gece önce kahve içtiğim genç artık yok. Suların çekilmeye başlamasıyla biz de neler olduğunun daha çok farkına varıyoruz." dedi.

Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyonu da bölgede selden etkilenenlere yardım eli uzatıyor.

Bosna Hersek'teki sellerin ardında çok sayıda kurum maddi yardımda bulunurken, birçok yardım kampanyası da başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İHH, Lübnan'da ihtiyaç sahipleri için mutfak açtı
"İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele imha timi oluşturuldu
Bakan Işıkhan: Yatırım, istihdam ve üretim ile enflasyonu tek haneli rakamlara çekene kadar çalışmaya devam edeceğiz
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye bu bölgede güven ve istikrar içerisinde ayakta kalabilmiş olan en önemli ülkedir

Benzer haberler

Bosna Hersek'te can kayıplarının olduğu sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor

Bosna Hersek'te can kayıplarının olduğu sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor

Avustralyalı milyarder Forrest'tan, Gazze'ye 10 milyon dolar yardım

Türkiye'den Bosna Hersek'teki sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Bosna Hersek'te şiddetli yağışlar sonucunda 4 kenti sel vurdu

Bosna Hersek'te şiddetli yağışlar sonucunda 4 kenti sel vurdu
TİKA’dan Lübnan'a insani yardım

TİKA’dan Lübnan'a insani yardım
Nepal'deki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 241'e çıktı

Nepal'deki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 241'e çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet