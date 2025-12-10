Dolar
AEK Teknik Direktörü Marko Nikolic ve fotbolcu Filipe Relvas, UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor ile yapacakları maça ilişkin Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Bram fırtınasının etkili olduğu York kentinde evler ve sokaklar sular altında kaldı

İngiltere'nin York kentinde, Storm Bram fırtınasının ardından Ouse Nehri’nin taşması sonucu kent merkezinde sel meydana geldi, çok sayıda ev, cadde ve sokak sular altında kaldı.

10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Bram fırtınasının etkili olduğu York kentinde evler ve sokaklar sular altında kaldı

YORK
Yetkililer, selin ardından bazı bölgelerde geçici önlemler alınırken, su seviyesinin yakından takip edildiğini bildirdi.
Yerel yönetim, vatandaşları riskli alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı; temizlik ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
