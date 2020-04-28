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Dünya

Bosna Hersek, Hırvatistan ve Slovenya'daki Türk vatandaşları yurda dönüyor

Bosna Hersek, Hırvatistan ve Slovenya'daki Türk vatandaşları, Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği özel seferle Hırvatistan'dan Türkiye'ye hareket etti.

Lejla Biogradlija,Stipe Majic   | 28.04.2020
Bosna Hersek, Hırvatistan ve Slovenya'daki Türk vatandaşları yurda dönüyor Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Saraybosna

Önce Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya inen ve buradaki Türk vatandaşları alan uçak, ardından Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e geçerek Hırvatistan ve Slovenya'da bulunan Türk vatandaşlarını da aldı.

Uluslararası Saraybosna Havalimanı'ndan Türk yolcuları uğurlayan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye son uçak seferinin 27 Mart'ta yapıldığını anımsatarak iki ülke makamlarınca sağlanan özel izinle bugün gerçekleştirilen uçuşla 75 Türk vatandaşının daha yurda döndüğünü söyledi.

Bugünkü uçakla Türkiye'ye giden yolculardan Caner Albayrak da eğitimi dolayısıyla Bosna Hersek'te 7 yıldır yaşadığını belirterek "Psikoloji bölümünü bitirdim. Geri dönüşüm böyle olsun istemezdim ama koronavirüs nedeniyle erken dönüyoruz. Devletimize minnettarız. Bizi burada yalnız bırakmadılar." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'teki tedbirler kapsamında zaruri ihtiyaçlar dışında 45 gündür evden çıkmadıklarını aktaran Albayrak, Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Mostar'da öğrenci olduğunu belirten Gökhan İvgen ise yaklaşık 1,5 aydır karantinada olduklarını anlatarak "Uçuş olacağını duyunca hemen değerlendirmek istedim. Türkiye'deki sağlık koşulları buradan çok daha iyi." diye konuştu.

Slovenya'daki Türkler karayoluyla Zagreb'e geldi

Türkiye'nin Ljubljana Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da Slovenya'daki 12 Türk vatandaşının bugün Türkiye'ye yolcu edildiği, karayolu ile Hırvatistan sınırına kadar eşlik edilen vatandaşların havaalanına intikallerini Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğinin sağladığı ifade edildi.

Zagreb'deki Franjo Tudjman Havalimanı'ndan Türk vatandaşlarını yolcu eden Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan da Hırvatistan'da kalan 48 Türk vatandaşının bugünkü özel seferle yurda döndüğünü kaydederek "Devletimizin, milletimizin büyüklüğü görülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan bu operasyon başarıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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