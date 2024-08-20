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Dünya

Bosna Hersek, Hırvatistan ve Slovenya'da şiddetli yağışlar nedeniyle "sarı alarm" verildi

Bosna Hersek, Hırvatistan ve Slovenya'da şiddetli yağışlar nedeniyle "sarı alarm" verilerek, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

İsmail Özdemir  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Bosna Hersek, Hırvatistan ve Slovenya'da şiddetli yağışlar nedeniyle "sarı alarm" verildi

Saraybosna

Bosna Hersek'te başta başkent Saraybosna olmak üzere Mostar, Tuzla, Banja Luka, Foca, Prijedor, Trebinje ve Visegrad şehirlerinde yağışların olacağı uyarısı yapıldı.

Bosna Hersek Federal Hidrometeoroloji Enstitüsü, vatandaşların hava durumunu takip etmeleri, açık hava etkinliklerinden kaçınmaları, özellikle dağ, orman gibi yerlerde dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Hırvatistan'da ise başkent Zagreb ve Karlovac'ta gök gürültülü ve şiddetli yağış beklendiği bildirildi.

Hırvatistan Devlet Hidrometeoroloji Enstitüsü, şiddetli yağış ve fırtınalar nedeniyle dikkatli olunması, açık havadaki etkinliklerin iptal edilmesi gerektiğini açıkladı.

Slovenya'da ise sağanak nedeniyle birçok şehirde yerleşim yerlerini su bastı.

Görevliler, yerleşim yerlerindeki yağmur sularını tahliye etti. Yetkililer, ülke genelinde sağanak şeklinde yağışların devam edeceğini açıklayarak, vatandaşların tedbirli olmalarını talep etti.

Şiddetli yağışlar nedeniyle bu 3 ülkede "sarı alarm" verildi.

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