Dolar
34.25
Euro
37.81
Altın
2,656.01
ETH/USDT
2,348.70
BTC/USDT
60,925.00
BIST 100
8,898.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan yayındayız Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Grolsch Veste Stadı'nda Twente ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası basın toplantısı düzenliyor Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Tüpraş Stadı'nda Eintracht Frankfurt ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Boris Johnson, Netanyahu'nun ziyaretinden sonra banyosunda dinleme cihazı bulunduğunu belirtti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 2017'de İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndaki şahsi banyosunu kullandıktan sonra tuvalette casus dinleme cihazı bulduklarını ifade etti.

Zuhal Demirci  | 03.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
Boris Johnson, Netanyahu'nun ziyaretinden sonra banyosunda dinleme cihazı bulunduğunu belirtti

Londra

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, 2017'de Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Johnson, Bakanlık'taki ofisinde İsrail Başbakanı ile yaptığı görüşme sırasında Netanyahu'nun tuvaleti kullanmak istediğini aktardı.

Johnson, Netanyahu'nun "gizli ek binada" bulunan tuvaleti kullanmasının ardından güvenlik ekibinin arama yaptığını ve dinleme cihazı bulduklarını belirtti.

Gazetenin haberine göre, Johnson, 10 Ekim'de yayımlanacak "Unleashed" adlı anı kitabında, "Bibi (Netanyahu) bir süreliğine oraya gitti. Bu bir tesadüf olabilir ya da olmayabilir ama bana daha sonra böcek taraması yaptıklarında tuvalette dinleme cihazı buldukları söylendi." ifadesini kullandı.

Johnson, bu iddiaya ilişkin daha fazla ayrıntı verip veremeyeceği sorulduğunda, "Sanırım bu olay hakkında bilmeniz gereken her şey kitapta var." dedi.

Eski Başbakan Johnson'ın Brexit, hükümetinin Kovid-19 salgınını ele alışı ve başbakanlık yaptığı dönemdeki parti skandalına ilişkin anılarına yer verdiği "Unleashed" adlı kitabı 10 Ekim'de yayımlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya'dan Tuzla'daki polise silahlı saldırı olayına ilişkin paylaşım
Bakan Yerlikaya, "Türk Devletleri İşbirliği Günü" resepsiyonunda konuştu
DMM, "MEB, tarikat ve cemaat vakıflarına bütçesinden para aktardı" iddiasını yalanladı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Barıştan yana olan irademizi insanlık yararına teknolojiler geliştirme şeklinde de sürdüreceğiz
MGK Bildirisi: İsrail'in insanlık dışı saldırıları karşısında Türkiye Lübnan halkının yanındadır

Benzer haberler

Boris Johnson, Netanyahu'nun ziyaretinden sonra banyosunda dinleme cihazı bulunduğunu belirtti

Boris Johnson, Netanyahu'nun ziyaretinden sonra banyosunda dinleme cihazı bulunduğunu belirtti

İsrail'in Batı Şeria'da bir kafeye düzenlediği hava saldırısında 18 Filistinli hayatını kaybetti

BM raportörleri: FIFA, İsrail futbol kulüplerinden uluslararası hukuka saygı göstermelerini istemeli

İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi için FIFA'ya çağrı

İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi için FIFA'ya çağrı
Biden'ın, İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine olası saldırısına yorumu "Şu anda bunu tartışıyoruz" oldu

Biden'ın, İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine olası saldırısına yorumu "Şu anda bunu tartışıyoruz" oldu
Gazzeli Ebu Taha, İsrail saldırısında yaşamını yitiren babasının ayakkabısına sarılarak teselli oluyor

Gazzeli Ebu Taha, İsrail saldırısında yaşamını yitiren babasının ayakkabısına sarılarak teselli oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet