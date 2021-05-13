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Dünya

BM'nin en önemli birimlerden insani yardımlar ofisinin başına art arda 5. kez İngiliz diplomat getirildi

Birleşmiş Milletlerin en önemli birimlerinden insani yardımlar ofisinin başına art arda 5. kez bir İngiliz diplomat getirildi ve kurumdaki İngiltere tekeli bozulmadı.

Betül Yürük   | 13.05.2021
BM'nin en önemli birimlerden insani yardımlar ofisinin başına art arda 5. kez İngiliz diplomat getirildi Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA

New York

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına İngiliz diplomat Martin Griffiths'i atadı.

Son 3 yıldır BM Yemen Özel Temsilcisi olarak görev yapan Griffiths, görevi BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) başındaki İngiliz Mark Lowcock'tan devralacak.

Griffiths, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına getirilen 5. İngiliz diplomat olacak.

Söz konusu pozisyon, BM'de bu yönde herhangi bir kural bulunmasa da geleneksel olarak BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden biri olan İngiltere'ye gidiyor.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un istifa edeceğini açıklamasının ardından, bu pozisyon için İngiliz tekelinin kırılması yönünde çağrılar yükselse de OCHA'nın başına yine bir İngiliz seçildi.

Bu pozisyona, şu an Avrupa Birliği'nin BM Daimi Temsilcisi görevini yürüten İsveçli diplomat Olof Skoog da aday gösterilmişti.

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