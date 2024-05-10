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Dünya

BM: Tüm üye ülkeler BM Şartı'na saygı duymak zorundadır

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın BM Şartı'nın bir kopyasını kağıt imha makinesinden geçirmesinin ardından, bunların "tiyatral" bir eylem olduğunu, tüm üyelerin BM Şartı'na saygı duymak zorunda olduğunu bildirdi.

Şerife Çetin  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
BM: Tüm üye ülkeler BM Şartı'na saygı duymak zorundadır

New York

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Haq'a, Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin tekrar görüşülmesi ve gözlemci üyeye ilave haklar tanınması talep edilen kararın oylandığı oturumda, Erdan'ın BM Şartı'nı kağıt imha makinesinden geçirmesi soruldu.

"Büyükelçilerin sunumların bir parçası haline getirdiği tiyatral eylemleri hakkında yorum yapmıyoruz." diye konuşan Haq, BM Şartı'nın BM'nin kurucu metni olduğuna dikkati çekerek tüm üyelerin buna saygı duymak zorunda olduğunu ifade etti.

Geçmişte de çok fazla benzer eyleme tanık olduğunu kaydeden Haq, eline BM Şartı'nın bir kopyasını alarak "Bakın BM Şartı hala burada." dedi.

Haq, "Bu seviyeye inmeyeceğiz. BM bir diplomasi kurumudur ve diplomasiyi teşvik ediyoruz." dedi.

İsrail'in Daimi Temsilcisi Erdan, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada Filistin'in BM üyeliğini destekleyen ülkelerin BM Şartı'nı "çöpe attığını" savunarak, "İşte bunu yapıyorsunuz." demiş ve yanında getirdiği kağıt imha makinesinden BM Şartı'nı geçirmişti.

BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısını kabul etmişti.

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